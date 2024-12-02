Нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум складывает мандат

Нардеп своего решения о сложении мандата не комментировала.

Народная депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум составляет мандат, комитет Рады уже рассмотрел соответствующий проект постановления о сложении депутатских полномочий.

Об этом идет речь на сайте парламента.

Сообщается, что "рассмотрев личное заявление народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Шкрум Алены Ивановны о сложении депутатских полномочий" комитет решил внести в Совет проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Шкрум А. И." и рекомендовать Совету принять его в целом.

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Председателю комитета Совета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента Кальченко Сергею поручили подать проект постановления в ВР за своей подписью.

Нардеп своего решения о сложении мандата не комментировала.

Напомним, год назад народный депутат Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

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