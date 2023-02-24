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Рада лишила мандатов еще трех нардепов

Рада лишила мандатов еще трех нардепов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
1 мин
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Рада лишила мандатов еще трех нардепов

За проголосовало 325 народных избранников.

В Верховной Раде проголосовали за лишение мандатов сразу трех нардепов от ОПЗЖ. В частности, речь идет о Наталии Королевской, ее муже Юрии Солоде, а также Олеге Волошине.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По информации нардепа, парламентарии проголосовали за лишение мандатов этих лиц следующим образом:

  • #9039 — Юрий Солод ("за" 325 голосов),
  • #9040 — Наталья Королевская ("за" 332 голоса),
  • #9057 — Олег Волошин ("за" 330 голосов).

"Поскольку больше всего набрала голосов Королевская, то на фото результат голосования по ее постановлению", — написал Железняк под фото.

Таким образом, количество депутатов в украинском парламенте снизилось до 405.

Накануне народный депутат Александр Трухин через полтора года после скандального ДТП с его участием написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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Дата публикации
Просмотры
258
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