Рада лишила мандатов еще трех нардепов

За проголосовало 325 народных избранников.
В Верховной Раде проголосовали за лишение мандатов сразу трех нардепов от ОПЗЖ. В частности, речь идет о Наталии Королевской, ее муже Юрии Солоде, а также Олеге Волошине.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
По информации нардепа, парламентарии проголосовали за лишение мандатов этих лиц следующим образом:
- #9039 — Юрий Солод ("за" 325 голосов),
- #9040 — Наталья Королевская ("за" 332 голоса),
- #9057 — Олег Волошин ("за" 330 голосов).
"Поскольку больше всего набрала голосов Королевская, то на фото результат голосования по ее постановлению", — написал Железняк под фото.
Таким образом, количество депутатов в украинском парламенте снизилось до 405.
Накануне народный депутат Александр Трухин через полтора года после скандального ДТП с его участием написал заявление о сложении депутатских полномочий.
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