Рада лишила мандатов еще трех нардепов

В Верховной Раде проголосовали за лишение мандатов сразу трех нардепов от ОПЗЖ. В частности, речь идет о Наталии Королевской, ее муже Юрии Солоде, а также Олеге Волошине.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По информации нардепа, парламентарии проголосовали за лишение мандатов этих лиц следующим образом:

#9039 — Юрий Солод ("за" 325 голосов),

#9040 — Наталья Королевская ("за" 332 голоса),

#9057 — Олег Волошин ("за" 330 голосов).

"Поскольку больше всего набрала голосов Королевская, то на фото результат голосования по ее постановлению", — написал Железняк под фото.

Таким образом, количество депутатов в украинском парламенте снизилось до 405.

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Накануне народный депутат Александр Трухин через полтора года после скандального ДТП с его участием написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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