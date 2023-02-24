Детское письмо короля Карла нашли на чердаке: кому он был адресован

В Англии, в графстве Уорвикшир, пара нашла на чердаке детское письмо, которое написал король Карл III своей бабушке.

Об этом сообщает CNN.

"Дорогая бабушка, мне жаль, что ты заболела. Надеюсь, тебе скоро станет лучше", — написано на одной стороне письма на бумаге Букингемского дворца.

"С любовью от Чарльза", — написано с другой стороны.

Письмо датировано 15 марта 1955 года, когда королю было шесть лет. Его нашли внутри конверта, адресованного от королевы Елизаветы II к королеве-матери.

"Письмо принадлежало моему покойному дедушке Роланду Стокдейлу. Моя жена сказала: "Вау, посмотри на это". Мы были ошеломлены, но не уверены, что это кого-то заинтересует. Я еще не совсем понимаю, как он получил письмо, написанное королем Карлом, когда тот был мальчиком", — рассказал продавец, 49-летний управляющий фермой.

Роланд Стокдейл работал в полиции Лондона, где входил в личную охрану королевы в 1950-х годах.

Пара обнаружила в папке также другие королевские памятные вещи, в частности приглашение на танцы в замке Балморал, записку от королевы-матери, подарочные бирки, подписанные королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, а также копию рождественской передачи королевы 1956 года.

Находку уже намерены продать на аукционе, за нее ожидают получить $12 тысяч.

Напомним, житель Лондона Финлей Глен получил в свой адрес письмо, которое отправили в 1916 году.

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