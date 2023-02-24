Дитячий лист короля Чарльза III знайшли на горищі: кому він був адресований

В Англії, у графстві Ворикшир, пара знайшла на горищі дитячий лист, який написав король Чарльз ІІІ своїй бабусі.

Про це повідомляє CNN.

"Дорога бабусю, мені шкода, що ти захворіла. Сподіваюся, тобі скоро стане краще", — написано на одному боці листа на папері Букінгемського палацу.

"З любовʼю від Чарльза", — написано з іншого боку.

Лист датований 15 березня 1955 року, коли королю було шість років. Його знайшли всередині конверта, який був адресований від королеви Єлизавети II до королеви-матері.

"Лист належав моєму покійному дідусеві Роланду Стокдейлу. Моя дружина сказала: "Вау, глянь на це". Ми були приголомшені, але не впевнені, що це когось зацікавить. Я ще не зовсім розумію, як він отримав лист, написаний королем Чарльзом, коли той був хлопчиком", — розповів продавець, 49-річний управитель ферми.

Роланд Стокдейл працював у поліції Лондона, де входив до особистої охорони королеви в 1950-х роках.

Пара виявила в папці також інші королівські памʼятні речі, зокрема запрошення на танці в замку Балморал, записку від королеви-матері, подарункові бирки, підписані королевою Єлизаветою II та принцом Філіппом, а також копію різдвяної передачі королеви 1956 року.

Знахідку вже збираються продати на аукціоні, за неї очікують отримати $12 тисяч.

Нагадаємо, житель Лондона Фінлей Глен отримав на свою адресу лист, який відправили 1916 року.

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