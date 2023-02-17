Чоловік отримав загадковий лист, який написали понад 100 років тому

Королівська пошта повідомила, що губиться у здогадах щодо того, як таке могло статися.

Житель Лондона Фінлей Глен отримав на свою адресу лист, який відправили 1916 року.

Про це повідомляє CNN.

"Ми помітили, що рік на ньому був 16-м. Тому ми думали, що це 2016 рік. Потім ми помітили, що на марці був король, а не королева, тому вирішили, що це не міг бути 2016», — розповів Фінлей Глен.

Лист він відніс до місцевого історичного товариства, щоб вони могли вивчити його далі.

На конверті стоїть марка номіналом один пенс із зображенням голови короля Георга V. Лист був відправлений у розпал Першої світової війни.

"Після того як ми зрозуміли, що лист дуже старий, то подумали, що можна його відкрити", — сказав Глен.

Відомо,що відправили лист з міста Бат на заході Англії. Написала його Крістабель Меннелл — дочка торговця чаєм Генрі Тьюка Меннела, а отримати мала Кеті Марш, яка була дружиною місцевого торговця марками Освальда Марша.

Проте залишається загадкою, як лист потрапив до квартири Глена.

Нагадаємо, група вчених змогла розшифрувати листи, написані королевою Шотландії Марією Стюарт після ув'язнення. Усього дослідники вивчили 57 листів, написаних між 1578 і 1584 роками, тобто незадовго до страти Марії 1587 року.

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