Буданов прокомментировал слухи о своем увольнении

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал "очередным вбросом" слухи о своем возможном увольнении. По его словам, цель этого – дестабилизация.

Об этом сообщает "ВВС Украина".

Буданов опроверг слухи о его возможной отставке и заверил, что у него нормальные рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", – сказал начальник ГУР в комментарии журналистам.

"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного, вбросы слухов и дезинформации – это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", – высказался Буданов.

Он также ответил на вопрос об отношениях с Офисом президента, сказав, что "это обычный рабочий формат".

"Почти каждый день докладываю президенту по ситуации", — добавил начальник ГУР.

Напомним, накануне издание NV со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Офисе президента хотят заменить Буданова "более лояльной к власти персоной". Указывалось, что попытки уволить начальника ГУР могут активизироваться в декабре.

Заметим, что слухи о вероятной отставке Буданова возникают уже не в первый раз. Ранее в октябре Зеленский опроверг намерение уволить начальника ГУР, а также министра обороны Рустема Умерова.

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