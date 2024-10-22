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Увольнение Умерова и Буданова: Зеленский сделал заявление

Увольнение Умерова и Буданова: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Президент опроверг намерения по увольнению высокопоставленных должностных лиц.

Президент Владимир Зеленский опроверг намерение уволить министра обороны Рустема Умерова и главу Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами 22 октября.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта [об увольнении] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — подчеркнул глава государства.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главком Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

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