Украина вела тайные переговоры с Россией: всплыли подробности

Переговоры с РФ были косвенными и происходили через международных партнеров. В США подтвердили, что тайные переговоры состоялись, когда РФ публично угрожала ядерным оружием.

Тайные переговоры все же были?! Украина в 2022 году вела тайные переговоры с Россией! Министр обороны Украины Рустем Умеров во время интервью The Washington Post впервые раскрыл секретные подробности. Но громкие заявления сделал не только руководитель Минобороны.

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Заявление Умерова о переговорах с РФ

Украина в 2022 году через международных партнеров вела секретные косвенные переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений. Соединенные Штаты "были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам".

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Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post. По его словам, результатом этих тайных переговоров был "гуманитарный коридор", позволивший 400 тыс. украинцев выехать с временно оккупированных Россией территорий, состоялись обмены военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение", которое позволило Украине возобновить экспортные пути агропродукции по Черному морю.

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Ведутся ли сейчас тайные переговоры?

Издание также отмечает – представители США подтвердили, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие. Автор статьи Дэвид Игнатиус спросил министра, проводятся ли подобные разговоры сейчас, и вот, как журналист цитирует Умерова:

"Когда я спросил Умерова, ведутся ли сейчас такие кулуарные переговоры, он ответил, что гуманитарный путь до сих пор открыт".

Мэр Львова высказался по поводу переговоров с Россией

Вопрос переговоров между Украиной и Россией нависает давно. Мнения по этому поводу делятся: кто-то говорит, что пора садиться за стол, другие – что на этом война не закончится, а только "заморозится". Свое мнение о переговорах с врагом высказал на днях и мэр Львова Андрей Садовый. В интервью "РБК-Украина" он сказал, что по его мнению сейчас возможно только "временный покой", в то же время заметил, что "вечная только смерть", поэтому надо думать о жизни людей. Мэр Львова подчеркнул, что любая война рано или поздно завершается, но открытым остается вопрос, каким результатом она завершится:

"Я не думаю, что это тайна, что переговоры продолжались и продолжаются. На разных уровнях, используя третьи страны. Хотя есть действующий указ президента о запрете каких-либо переговоров".

Мэр Львова Андрей Садовый

Война возобновится?

Садовый заметил, что не знает, какими будут эти переговоры. В то же время он подчеркнул, что это зависит от внутреннего потенциала Украины и понимания, что Россия была, есть и будет всегда врагом для государства. Мэр Львова также ответил на вопрос, будет ли это не последний раунд:

"И даже если мы будем иметь какое-то время покоя, то это будет временность. И мы должны это время покоя максимально использовать, чтобы перестроить ситуацию в нашем государстве и быть более мощными в разы, чтобы Россия боялась в следующий раз на нас нападать. А они жизни нам не дадут, потому что наш успех – это их смерть. Львов за последние 100 лет был частью шести разных стран. Да, нас породил король Даниил, сегодня мы культурная столица Украины, это наша гордость и мы чувствуем эту ответственность, которая на нас сегодня есть, но еще раз подчеркиваю, вечная только смерть. Жизнь временная. Поэтому нужно думать о жизни людей".

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Если будет перемирие, когда может начаться новая война?

А вот украинский журналист Виталий Портников во время разговора с главой правления Гражданской сети "Опора" Ольгой Айвазовской сделал другое интересное заявление, мол, утверждение о том, что если война с Россией не закончится четким, понятным и справедливым миром, то она начнется снова через шесть месяцев, является полным бессмыслицей. По его мнению, России будут нужны годы, чтобы восстановить экономику до состояния постоянной войны:

"Если война закончится, то она не начнется. Потому что, если война закончится, это будет означать, что у России нет экономических ресурсов для ее проведения. Экономические ресурсы за 6 месяцев не возобновляются, они и за 6 лет не возобновляются. России нужны будут годы, чтобы восстановить экономику до состояния постоянной войны. Если они [россияне] согласятся на прекращение огня, значит, у них этих ресурсов уже нет. Если у них эти ресурсы будут, они не согласятся на прекращение огня".

Что нужно сделать, чтобы не произошло повтора событий?

Портников отметил, что окончание войны без гарантий и без политического соглашения, только разведением войск будет означать возвращение к статусу-кво – когда огонь прекращается, санкции не снимаются, никаких гарантий безопасности никто не предоставляет, евроатлантическая перспектива Украины подтверждается, но ничего не происходит. То есть цитируем: "Ситуация только отличается тем, что нет воздушных тревог. Просто нет войны, а войска стоят".

Журналист также предположил, что общество после войны будет другим. По его словам, будет новый шок, усталость и нежелание это снова пережить. Но под шумок пытается пролезть и белорусский диктатор – самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Он на днях заявил, что, по его мнению, и Беларусь должна участвовать в переговорах по установлению мира в Украине. Интересно очень, но удивляться нечему. У Лукашенко аргумент – мол, там будут решаться и вопросы Беларуси, а у них за спиной делать этого нельзя.

Заявление Подоляка о прекращении огня

А в начале октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя статью издания Corriere Della Sera, что президент Владимир Зеленский якобы готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада, заявлял, что без проигрыша РФ не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится предоставить их. Хотя бы потому, что сегодня есть и так слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто обеспечить надлежащую ресурсную поддержку Украины:

"РФ продолжит экспансию, увеличив ее объемы и осознавая, что не будет никакой итоговой ответственности за массовые преступления и никто не будет непосредственно вмешиваться, даже если она (РФ) будет вырезать тысячами гражданское население. Оставим все же в стороне нелогичные иллюзии и неоправданные надежды".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Громкие заявления, а где действия?

Подоляк также упрекнул, что части союзников "не хватает политической воли" для принятия действенных решений "по оружию и отмене неформальных запретов". Ну и по факту так и есть, ведь сколько ни говорили о снятии запрета бить оружием дальнего действия по военным складам на территории РФ, чтобы уберечь жизнь гражданских, страдающих от российских обстрелов, кроме громких заявлений украинцы ничего не получили.

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