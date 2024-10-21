"Вы не получите стабильного мира": Фукуяма высказался об одной из моделей победы Украины

По словам философа, единственный способ добиться стабильного, продолжительного мира – если украинская армия сможет оккупировать Москву и свергнуть Путина.

Если под победой Украины имеется в виду стабильный мир без возможности новой атаки со стороны России, то без изменения режима Владимира Путина этого невозможно достичь.

Такое мнение американский философ Фрэнсис Фукуяма высказал в интервью NV.

Фукуяма ответил на вопрос о том, что может мотивировать США стремиться к победе Украины в войне и думать именно о ней в своих стратегических расчетах.

"Ну, я думаю, в первую очередь, это зависит от того, что вы подразумеваете под победой", — сказал философ.

Журналистка сказала, что речь могла бы идти о "длительном стабильном мире, когда у России не будет возможности атаковать Украину".

"Ну, ладно, единственный способ получить это – если украинская армия сможет оккупировать Москву и свергнуть Путина. Вы не получите долгого стабильного мира, пока он будет рядом, пока Россия будет сохранять все энергетические ресурсы и армию. Поэтому это невозможно с военной точки зрения", – объяснил Фукуяма.

По его мнению, вопрос состоит в том, какую часть оккупированной после 1991 года территории может вернуть Украина. Философ отметил, что это тоже будет достаточно сложно. В частности, отметил он, особенно очень тяжело будет вернуть Донбасс.

"Итак, победа будет означать стабильность в контексте такого рода ограничений. Я не хочу ничего говорить о том, что должно быть приемлемым для Украины, но вопрос о том, будем ли мы делать то, что необходимо для достижения победы, зависит от того, как именно вы ее определяете", – объяснил Фукуяма.

К слову, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что не видит возможности возвращения оккупированных территорий Украины в ближайшее время. Вместо этого, считает он, следует сконцентрироваться на удержании тех территорий, которые находятся под контролем ВСУ.

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