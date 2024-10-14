Победа не будет такой, как вы можете себе представить – Сенцов

Если переговоры с Россией начнутся, для нас они закончатся или плохо или ничем.

Об этом сказал украинский режиссер и командир штурмовой роты 47 ОМБр Олег Сенцов в интервью LB.ua.

"Уже, думаю, нет в этой стране людей, которые думают, что через два месяца мы можем победить Путина военным путем, или через три года, или когда-то. То есть рассматривается некий способ либо прекращения войны, либо перехода ее в негорячую фазу, АТОшный вариант. Это "Минск-3" на каких-то условиях, и я думаю, что эти условия не будут для нас хорошие. НАТО в таком виде. И на эту часть была уже натовская парасолька из-за пятой статьи. Это то, что сделала ФРГ в 1960-х годах. Ее есть, резервы валютные – они продолжают идти хорошим потоком. Производство вооружения он наращивает. Помогают Китай неофициально, Северная Корея, Иран. То есть он достаточно хорошо себя чувствует, ему это не потребуется", – рассказал он.

По мнению Сенцова, после Курска Путин оскорблен и будет пытаться посильнее выкрутить Украине руки.

"Если переговоры начнутся, для нас они закончатся или плохо или ничем. Война будет продолжена", — отметил он.

В то же время Сенцов подчеркнул, что до сих пор верит в победу Украины.

"Просто победа не будет такой, как вы можете себе представить – что танки едут по Красной площади, разрушен Кремль или мы заезжаем через Перекоп в Крым на танках. Возможно, не будет такой победы, она будет другой, и мы восстановимся в эту границу. 1991 года, но это будет не сразу и не так красиво, как хотелось бы Россию в любом случае. Эта страна обречена. кашу раздавать", – говорит он.

Сенцов отметил, что не отчаивается. "Когда началась война, мне буквально через неделю кто-то из интервью звонит: "Что вы думаете, сколько будет длиться война?" – "Минимум два-три года" — "О-о-о!" – ужас воцарился в студии. Потом столько мне прилетало закидонов: Что это такое? Как это может быть?". И вот прошло уже почти три года. Когда меня последний раз спросили, я сказал, что надо готовиться к войне, которая может длиться 10 лет", – добавил он.

Сенцов убежден, что если человек будет к этому готовиться, то настанет момент, когда он может победить.

"Может, через год, может, через два, может, через пять, но ты готов к тому, что война будет долго. Если ты готовишься к войне, которая длится три месяца, а она продлится 10 лет, то ты проигрываешь. Вот и все. А сколько она будет – я не знаю. Дай бог, чтобы закончилась быстро. Но стратегия – выстоять, удержать, максимально истощить противника, чтобы стало так, что война для него невыгодна, чтобы сломал о нас зубы и чтобы потом начались внутренние проблемы и Россия испытала коллапс. Когда она будет дробиться, будет несложно забрать назад украинские территории, молдавские территории, грузинские территории – оно все в руки будет падать", – резюмировал он.

Олег Сенцов: Чтобы правду о войне видело чуть больше людей

Напомним, ранее в интервью немецкому изданию Die Welt Михаил Подоляк объяснил, на чем основывается украинский план победы и какие факторы играют в нем решающую роль.

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