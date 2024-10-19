Зеленский назвал условие переговоров с Кремлем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры с агрессором Россией. Впрочем, только "на равных".

Такое мнение глава государства высказал в интервью украинским журналистам в эфире телемарафона 18 октября.

По его словам, чтобы разговаривать с Москвой "на равных", союзники должны предоставить мощное оружие Украине и приглашению в НАТО.

"Если у нас есть соответствующее оружие, есть от всех положительная поддержка Плана победы – это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. Уже когда разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры видят их повсюду. Мы не против, но говорим им: Вы хотите, чтобы мы с русскими говорили? Так усильте нас, чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то в стороне стоял. Дайте Invitation (официальное приглашение в НАТО – Главред), дайте оружие и тому подобное", — подчеркнул Зеленский.

Президент отмечает: суть плана победы состоит в демонстрации того, что Украина получает от Запада современное оружие и готова его использовать, если Россия не остановит агрессию.

По словам Зеленского, в плане победы четко определено все, что нужно для того, чтобы Украина была сильной.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине во время бизнес-форума БРИКС в Москве. По его словам, якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.

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