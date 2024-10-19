Зеленський назвав умову переговорів з Кремлем

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати переговори з агресоркою Росією. Втім, лише "на рівних".

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю українським журналістам в ефірі телемарафону 18 жовтня.

За його словами, аби розмовляти з Москвою "на рівних", союзники мають надати потужну зброю Україні та запрошення до НАТО.

"Якщо у нас є відповідна зброя, є від усіх позитивна підтримка Плану перемоги – це вже крок вперед. Ти вже перебуваєш в іншій ситуації. Вже коли розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди. Ми не проти, але кажемо їм: "Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас, щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв. Дайте Invitation (офіційне запрошення в НАТО - Главред), дайте зброю тощо", - наголосив Зеленський.

Президент наголошує: суть плану перемоги полягає в демонстрації того, що Україна отримує від Заходу сучасну зброю і готова її використовувати, якщо Росія не зупинить агресію.

За словами Зеленського, у плані перемоги чітко визначено усе, що потрібно для того, щоб Україна була сильною.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні під час бізнес-форуму БРІКС у Москві. З його слів, нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.

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