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Рецепт шарлотки з грушами

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
139 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
538
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт шарлотки з грушами

Шарлотка із грушами / Фото: Credits

Шарлотка з грушами – це альтернатива всім улюбленій шарлотці з яблуками. Мінімум інгредієнтів, без олії та розпушувача - пиріг виходить легким та ароматним.

Змішайте борошно, яйця, цукор і мускатний горіх, залийте груші і відправте в духовку. Такий пиріг із абсолютно новим смаком стане чудовим доповненням до чашки чаю чи кави.

Інгредієнти

груші
300 г
борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
3 шт.
цукор
150 г
мускатний горіх мелений
щіпка
сіль
щіпка
цукрова пудра
  1. Груші вимийте та обсушіть паперовим рушником. Виріжте серцевину і наріжте часточками.
  2. У мисці змішайте яйця, цукор, сіль та мускатний горіх. Збийте міксером в пишну, світлу масу, додайте частинами просіяне борошно і акуратно лопаткою перемішайте тісто в один бік до однорідності.
  3. Форму для випікання вистеліть пергаментом. На дно викладіть груші, залийте тістом і розрівняйте лопаткою.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
  5. Готовий пиріг акуратно проведіть ножем між випічкою та бортиком форми. Переверніть його на блюдо так, щоб груші були зверху. Акуратно зніміть форму та пергамент, дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.

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