Рецепт шарлотки з грушами

Шарлотка з грушами – це альтернатива всім улюбленій шарлотці з яблуками. Мінімум інгредієнтів, без олії та розпушувача - пиріг виходить легким та ароматним.
Змішайте борошно, яйця, цукор і мускатний горіх, залийте груші і відправте в духовку. Такий пиріг із абсолютно новим смаком стане чудовим доповненням до чашки чаю чи кави.
Інгредієнти
- груші
- 300 г
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- цукор
- 150 г
- мускатний горіх мелений
- щіпка
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
- Груші вимийте та обсушіть паперовим рушником. Виріжте серцевину і наріжте часточками.
- У мисці змішайте яйця, цукор, сіль та мускатний горіх. Збийте міксером в пишну, світлу масу, додайте частинами просіяне борошно і акуратно лопаткою перемішайте тісто в один бік до однорідності.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом. На дно викладіть груші, залийте тістом і розрівняйте лопаткою.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
- Готовий пиріг акуратно проведіть ножем між випічкою та бортиком форми. Переверніть його на блюдо так, щоб груші були зверху. Акуратно зніміть форму та пергамент, дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою.
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