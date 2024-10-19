У Брянській області дрони атакували завод мікроелектроніки

Росіяни поскаржилися на атаку українських дронів.
У Брянській області українські БпЛА вночі атакували завод "Кремній", що входить до складу АТ "Група Кремній Ел".
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Влада мовчить про атаку, а також про наслідки.
Завод "Кремній" — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисяч осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі.
Виконує велику кількість замовлень від Міноборони РФ. Є фактичним монополістом в своїй галузі.
Нагадаємо, 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром військово-космічних сил РФ в республіці Адигея, який розташований неподалік станиці Ханської.
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