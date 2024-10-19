В Брянской области дроны атаковали завод микроэлектроники

В Брянской области украинские БПЛА ночью атаковали завод "Кремний", входящий в состав АО "Группа Кремний Эл".

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Власти молчат об атаке, а также о последствиях.

Завод "Кремний" — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором работает более 1,7 тысячи человек. Производство полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей.

Выполняет большое количество заказов от Минобороны РФ. Является фактическим монополистом в своей области.

Напомним, 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея, расположенный неподалеку от станицы Ханской.

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