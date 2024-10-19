Російська армія просувається далі в Курській області: деталі від ISW

Російські війська продовжують просуватися на фронті. Зокрема, на території Курської області.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 18 жовтня свідчать про те, що війська РФ просунулися в полях на захід від Малої Локні (на північ від Суджі). Це сталося під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.

Також так звані російські "воєнкори" стверджують, що війська країни-агресорки сформували тактичні пів оточення військ ЗСУ в районі Любимівки та Толстого Лугу. Також, за їхніми твердженнями, українські війська відходять від Зеленого Шляху та Плехово Крім того, росіяни могли захопити Плехово.

Тим часом російські блогери заявляють, що нібито армія РФ просунулися в районі Зеленого Шляху та Дар'їно; біля Крем'яного та в Ольгівці; в Черкаському Порічному, Михайлівці та Мартинівці; біля Малої Локні, Агронома, а також біля Плехово і Фанасіївки.

Втім, аналітики ISW заявляють, що наразі вони не виявили візуального підтвердження цих російських заяв.

За їхніми даними, 18 жовтня бої тривали в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області біля Нового Шляху (на південний захід від Глушкова). Втім, жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан розповів про тактику росіян на Курщині. В регіоні наразі відбуваються маневрові бої. Найбільше потерпає піхота ворога, яка опиняється під ударами ЗСУ.

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