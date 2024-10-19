Рецепт шарлотки с грушами

Шарлотка с грушами – это альтернатива всем любимой шарлотке с яблоками. Минимум ингредиентов, без масла и разрыхлителя пирог получается воздушным и ароматным.
Смешайте для теста муку, яйца, сахар и мускатный орех, залейте груши и отправьте в духовку. Такой пирог с совершенно новым вкусом станет прекрасным дополнением к чашечке чая или кофе.
Ингредиенты
- груши
- 300 г
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сахар
- 150 г
- мускатный орех молотый
- щепотка
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- Груши вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Вырежьте сердцевину и нарежьте дольками.
- В миске смешайте яйца, сахар, соль и мускатный орех. Взбейте миксером в пышную, светлую массу, добавьте частями просеянную муку и аккуратно лопаткой перемешайте тесто в одну сторону до однородности.
- Форму для выпекания выстелите пергаментом. На дно выложите груши, залейте тестом и разровняйте лопаткой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
- Готовый пирог аккуратно проведите ножом между выпечкой и бортиком формы. Переверните пирог на блюдо так, чтобы груши получились сверху. Аккуратно снимите форму и пергамент, дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.
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