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Рецепт шарлотки с грушами

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
139 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
660
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт шарлотки с грушами

Шарлотка с грушами / Фото: Credits

Шарлотка с грушами – это альтернатива всем любимой шарлотке с яблоками. Минимум ингредиентов, без масла и разрыхлителя пирог получается воздушным и ароматным.

Смешайте для теста муку, яйца, сахар и мускатный орех, залейте груши и отправьте в духовку. Такой пирог с совершенно новым вкусом станет прекрасным дополнением к чашечке чая или кофе.

Ингредиенты

груши
300 г
мука пшеничная
150 г
яйца куриные
3 шт.
сахар
150 г
мускатный орех молотый
щепотка
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. Груши вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Вырежьте сердцевину и нарежьте дольками.
  2. В миске смешайте яйца, сахар, соль и мускатный орех. Взбейте миксером в пышную, светлую массу, добавьте частями просеянную муку и аккуратно лопаткой перемешайте тесто в одну сторону до однородности.
  3. Форму для выпекания выстелите пергаментом. На дно выложите груши, залейте тестом и разровняйте лопаткой.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
  5. Готовый пирог аккуратно проведите ножом между выпечкой и бортиком формы. Переверните пирог на блюдо так, чтобы груши получились сверху. Аккуратно снимите форму и пергамент, дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.

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