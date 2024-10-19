Рецепт шарлотки с грушами

Шарлотка с грушами – это альтернатива всем любимой шарлотке с яблоками. Минимум ингредиентов, без масла и разрыхлителя пирог получается воздушным и ароматным.

Смешайте для теста муку, яйца, сахар и мускатный орех, залейте груши и отправьте в духовку. Такой пирог с совершенно новым вкусом станет прекрасным дополнением к чашечке чая или кофе.

Ингредиенты груши 300 г мука пшеничная 150 г яйца куриные 3 шт. сахар 150 г мускатный орех молотый щепотка соль щепотка сахарная пудра

Груши вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Вырежьте сердцевину и нарежьте дольками. В миске смешайте яйца, сахар, соль и мускатный орех. Взбейте миксером в пышную, светлую массу, добавьте частями просеянную муку и аккуратно лопаткой перемешайте тесто в одну сторону до однородности. Форму для выпекания выстелите пергаментом. На дно выложите груши, залейте тестом и разровняйте лопаткой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Готовый пирог аккуратно проведите ножом между выпечкой и бортиком формы. Переверните пирог на блюдо так, чтобы груши получились сверху. Аккуратно снимите форму и пергамент, дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.

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