Звільнення Умєрова і Буданова: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський спростував намір звільнити міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 22 жовтня.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця [про звільнення] ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

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