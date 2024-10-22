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Звільнення Умєрова і Буданова: Зеленський зробив заяву

Звільнення Умєрова і Буданова: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Президент спростував наміри щодо звільнення високопосадовців.

Президент Володимир Зеленський спростував намір звільнити міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 22 жовтня. 

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця [про звільнення] ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", - наголосив глава держави. 

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

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