Буданов получил от Шмыгаля награду

Буданов во время получения награды упомянул разведчиков и разведчиц, которые "ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором".
Глава ГУР Кирилл Буданов получил от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля награду "за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны".
Об этом главный разведчик сообщил на странице в телеграмме.
"Поблагодарил Дениса Анатольевича и все украинское правительство за признание результатов работы ГУР МОУ, а также за всестороннюю поддержку и укрепление спецслужбы. Эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и еженощно работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и настойчиво", - прокомментировал Буданов.
Руководитель ГУР подчеркнул, что "продолжаем вместе защищать наше государство и украинскую нацию от российских захватчиков и военных преступников".
Напомним, Буданов упрекнул компании с Запада за компоненты в российских ракетах и дронах.
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