Буданов отримав від Шмигаля відзнаку

Буданов під час отримання відзнаки згадав розвідників й розвідниць, які "щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором".

Очільник ГУР Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку "за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни".

Про це головний розвідник повідомив на сторінці у телеграмі.

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"Подякував Денису Анатолійовичу та усьому українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби. Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", - прокоментував Буданов.

Керівник ГУР наголосив, що "продовжуємо разом захищати нашу державу і українську націю від російських загарбників та воєнних злочинців".

Нагадаємо, Буданов дорікнув компаніям з Заходу за компоненти у російських ракетах і дронах.

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