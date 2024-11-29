Буданов прокоментував чутки про своє звільнення

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав "черговим вкидом" чутки про своє можливе звільнення. За його словами, мета цього – дестабілізація.

Про це повідомляє "ВВС Україна".

Буданов спростував чутки про його можливу відставку та запевнив, що має нормальні робочі стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

"Черговий вкид, вже далеко не перший", – сказав начальник ГУР у коментарі журналістам.

"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного, вкидання чуток та дезінформації – це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", – висловився Буданов.

Він також відповів на запитання про стосунки з Офісом президента, сказавши, що "це звичайний робочий формат".

"Майже щодня доповідаю президенту щодо ситуації", – додав начальник ГУР.

Нагадаємо, напередодні видання NV з посиланням на власні джерела повідомило, що в Офісі президента хочуть замінити Буданова на "більш лояльну до влади персону". Вказувалося, що спроби звільнити начальника ГУР можуть активізуватися у грудні.

Зауважимо, що чутки про можливу відставку Буданова з’являються вже не вперше. Раніше у жовтні Зеленський спростував намір звільнити начальника ГУР, а також міністра оборони Рустема Умєрова.

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