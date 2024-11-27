Ліга Європи: розклад і результати матчів п'ятого туру

У 5-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зустрінеться з "Вікторією" Пльзень.
У четвер, 28 листопада, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.
Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у німецькому Гамбурзі позмагається з чеською "Вікторією" Пльзень.
Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Вікторія" Пльзень доступна на нашому сайті.
Своєю чергою, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає в гості до англійського "Тоттенгема".
В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Четвер, 28 листопада
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|19:45
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|_:_
|ЕЛЬФСБОРГ
|19:45
|БЕШИКТАШ
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|19:45
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|ЛІОН
|19:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|19:45
|РФШ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|БРАГА
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|НІЦЦА
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АЯКС
|22:00
|СЛАВІЯ ПРАГА
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|ФКСБ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|РОМА
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|МАЛЬМЕ
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