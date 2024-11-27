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Ліга Європи: розклад і результати матчів п'ятого туру

Ліга Європи: розклад і результати матчів п'ятого туру

Ліга Європи / Фото: ФК Шахтар

У 5-му турі другого за престижністю єврокубку київське "Динамо" зустрінеться з "Вікторією" Пльзень.

У четвер, 28 листопада, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Єдиний представник України у другому за престижністю євротурнірі, київське "Динамо", у німецькому Гамбурзі позмагається з чеською "Вікторією" Пльзень.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Вікторія" Пльзень доступна на нашому сайті.

Своєю чергою, італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає в гості до англійського "Тоттенгема".

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Четвер, 28 листопада
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
19:45 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ПОРТУ
19:45 АТЛЕТИК БІЛЬБАО   _:_   ЕЛЬФСБОРГ
19:45 БЕШИКТАШ   _:_   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
19:45 ДИНАМО КИЇВ   _:_   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 КАРАБАХ   _:_   ЛІОН
19:45 ЛАЦІО   _:_   ЛУДОГОРЕЦЬ
19:45 РФШ   _:_   ПАОК
22:00 БРАГА   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 МІТЬЮЛЛАНД   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 НІЦЦА   _:_   РЕЙНДЖЕРС
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АЯКС
22:00 СЛАВІЯ ПРАГА   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 ФКСБ   _:_   ОЛІМПІАКОС
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   ЮНІОН
22:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   РОМА
22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   МАЛЬМЕ

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