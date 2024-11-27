Динамо – Вікторія Пльзень: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Стежте за п'ятим поєдинком "біло-синіх" у новому форматі другого за престижністю єврокубка.

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з "Вікторією" Пльзень у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після чотирьох турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1) та зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку "Динамо" – "Вікторія" Пльзень на YouTube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Вікторія" Пльзень.