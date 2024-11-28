"Динамо" забило гол, але поступилося "Вікторії" Пльзень у Лізі Європи (відео)

Київське "Динамо" зазнало поразки від "Вікторії" Пльзень у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського були дуже близькими до того, щоб відкрити рахунок – Костянтин Вічаренко забив після подачі Олександра Караваєва з правого флангу, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол скасували через офсайд.

Чеський клуб відповів моментально. На 55-й хвилині Матей Видра з напівкола штрафного майданчика точно відправив м'яч низом у дальній кут.

На останній хвилині основного часу "Вікторія" остаточно зняла питання про переможця матчу. Павел Шульц з меж штрафного влучно пробив у лівий кут воріт Георгія Бущана.

У компенсований час, на 90+5-й хвилині, "біло-сині" скоротили відставання – Владислав Кабаєв з лівого флангу закрутив м'яч просто в дальню "дев'ятку". Це перший гол "Динамо" в нинішньому розіграші Ліги Європи. Одразу після цього пролунав фінальний свисток.

Огляд матчу "Динамо" – "Вікторія" Пльзень

Буде додано незабаром.

Для підопічних Шовковського це п'ята поразка поспіль в основному раунді Ліги Європи. Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1) та зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4).

Після п'яти турів "Динамо" посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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