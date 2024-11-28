"Динамо" забило гол, но уступило "Виктории" Пльзень в Лиге Европы (видео)

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Виктории" Пльзень в матче пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Номинально домашний для "бело-синих" поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского были очень близки к тому, чтобы открыть счет – Константин Вичаренко забил после подачи Александра Караваева с правого фланга, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол отменили из-за офсайда.

Чешский клуб ответил моментально. На 55-й минуте Матей Выдра с полукруга штрафной точно отправил мяч низом в дальний угол.

На последней минуте основного времени "Виктория" окончательно сняла вопрос о победителе матча. Павел Шульц из пределов штрафной точно пробил в левый угол ворот Георгия Бущана.

В компенсированное время, на 90+5-й минуте, "бело-синие" сократили отставание – Владислав Кабаев с левого фланга закрутил мяч прямо в дальнюю "девятку". Это первый гол "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

Обзор матча "Динамо" – "Виктория" Пльзень

Для подопечных Шовковского это пятое поражение подряд в основном раунде Лиги Европы. Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1) и потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4).

После пяти туров "Динамо" занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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