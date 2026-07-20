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ЛНЗ та "Полісся" дізналися потенційних суперників у 3-му раунді відбору Ліги конференцій
Черкаський та житомирський клуб отримали опонентів на випадок успішного проходження 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.
У понеділок, 20 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.
Зокрема своїх потенційних суперників на цій стадії дізналися й українські клуби — черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся".
Якщо ЛНЗ у 2-му раунді відбору Ліги конференцій пройде бельгійський "Гент", то далі позмагається з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія).
Якщо "Полісся" у 2-му раунді відбору Ліги конференцій пройде данський "Копенгаген", то далі зіграє з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія).
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.
Поєдинки другого кваліфай-раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги конференцій, а переможені завершать виступи в єврокубках.
Рнаіше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.
Також "Динамо" отримало суперника у третьому раунді відбору Ліги конференцій, якщо у другому кваліфікації вилетить з Ліги Європи від грецького ПАОКа.