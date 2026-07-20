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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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100 000 грн на мрію для переможця: Lytvyn Foundation та Svitolina Foundation провели турнір для юних тенісистів Новини компаній

17 липня у Києві відбувся перший захід спортивно-освітньої програми ONE POINT: Game. Mind. Future., яку спільно реалізують українські благодійні фонди Svitolina Foundation та Lytvyn Foundation. 

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100 000 грн на мрію для переможця: Lytvyn Foundation та Svitolina Foundation провели турнір для юних тенісистів

У турнірі взяли участь 85 юних тенісистів віком від 10 до 14 років з різних регіонів України, а загалом подія об'єднала понад 200 учасників — дітей, батьків, гостей та партнерів. Протягом дня діти змагалися на корті, а також долучилися до відкритої розмови з відомими українськими спортсменами.

ONE POINT: Game. Mind. Future. — спільна ініціатива фонду Еліни Світоліної Svitolina Foundation та фонду Lytvyn Foundation харківського digital-підприємця і мецената Володимира Литвина. Організатори об'єднали зусилля, щоб створити для молоді нові можливості через спорт і освіту. 

«Я знаю, наскільки важливо, щоб на початку спортивного шляху поруч були люди, які вірять у тебе. Саме тому ми створили ONE POINT — щоб діти могли не лише змагатися, а й ставити запитання, знаходити натхнення та отримувати підтримку. Для мене було дуже цінно поспілкуватися з юними спортсменами, почути, що їх хвилює і про що вони мріють. Я хочу, щоб для кожної дитини ONE POINT став саме тим моментом, який допоможе повірити в себе», — зазначила Еліна Світоліна.

Переможницею першого заходу стала 11-річна Анастасія Буханець з міста Коцюбинське на Київщині. Юна тенісистка отримала головну нагороду — «Грант на мрію» у розмірі 100 000 гривень від Lytvyn Foundation на реалізацію власної мети у спорті, навчанні або особистісному розвитку.

«Ми підтримуємо покоління, яке зростає у непростий час. ONE POINT має важливу особисто для мене мету — допомогти підліткам повірити у свій потенціал, ставити амбітні цілі та наполегливо рухатися до них. Один матч, одне рішення, одна перемога можуть бути початком великих досягнень», — наголосив засновник Lytvyn Foundation Володимир Литвин.

У межах першого заходу ONE POINT відбувся тенісний турнір за олімпійською системою, протягом якого хлопці та дівчата змагалися в єдиній турнірній сітці. 

Друга частина події пройшла у форматі public talk «Шлях чемпіона» за участю восьмої ракетки світу Еліни Світоліної та екс-першої ракетки України Сергія Стаховського. Спортсмени поділилися власним досвідом професійного шляху, розповіли про дисципліну, роботу над помилками й відповіли на запитання дітей, батьків та представників медіа.

Фонд Володимира Литвина інвестує в майбутнє України через розвиток освіти молоді, ІТ-технологій та підтримку малого бізнесу.

Фонд Еліни Світоліної активно працює над створенням можливостей для майбутніх поколінь, використовуючи спорт як інструмент для позитивних і сталих змін. 

Захід започаткував серію подій ONE POINT, які проходитимуть у різних містах України та відкриватимуть нові можливості для юних спортсменів.

Додаткова інформація та контакти:

Svitolina Foundation

Вебсайт та Instagram

info@elinasvitolinafoundation.org

Lytvyn Foundation

Вебсайт та Instagram

press@lytvynfoundation.org

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Кількість переглядів
34
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