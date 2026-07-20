Як позбутися бур’янів між плиткою / © pexels.com

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Бур’яни, що проростають між тротуарною плиткою, здатні зіпсувати навіть найакуратніше подвір’я. Вони не лише погіршують зовнішній вигляд доріжок, а й поступово руйнують шви між плитками, затримують вологу та створюють сприятливі умови для появи моху. Позбутися небажаної рослинності можна без зайвих зусиль, якщо використовувати правильні методи. Експерти розповіли, які способи допомагають надовго очистити плитку від бур’янів і запобігти їх повторній появі.

Видаляйте бур’яни разом із корінням

Якщо рослин небагато, найкраще прибирати їх вручну або спеціальним вузьким інструментом для очищення швів.

Важливо витягнути не лише стебло, а й усе коріння. Якщо залишити хоча б невелику його частину, через кілька тижнів бур’ян знову почне активно рости.

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Після прополювання бажано очистити шви від залишків ґрунту та рослин.

Використовуйте окріп

Одним із найпростіших і найдоступніших способів є звичайний окріп. Гарячу воду потрібно обережно вилити безпосередньо на бур’яни. Висока температура руйнує клітини рослини, і вже за кілька днів вона починає всихати.

Такий спосіб особливо добре працює проти молодих бур’янів, однак для багаторічних рослин процедуру іноді доводиться повторити.

Застосовуйте пароочисник

Якщо вдома є парогенератор або пароочисник, він може стати чудовим помічником у боротьбі з бур’янами.

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Пара проникає глибоко в шви, пошкоджує рослини разом із корінням і водночас допомагає очистити плитку від бруду, моху та нальоту. Цей спосіб вважається одним із найекологічніших.

Засипте шви полімерним піском

Після очищення доріжки варто подбати про те, щоб бур’яни не з’явилися знову.

Для цього дедалі частіше використовують полімерний пісок. Після зволоження він твердне, заповнює порожнини між плитками та створює щільний бар’єр, через який насінню значно важче прорости. Крім того, такий матеріал зменшує вимивання швів дощем.

Регулярно очищайте плитку

Навіть найефективніші способи не дадуть тривалого результату, якщо доріжки роками не доглядати.

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Опале листя, пил, залишки ґрунту та органічне сміття поступово накопичуються між плитками й утворюють поживне середовище для нового насіння. Регулярне підмітання та миття плитки значно зменшують ризик появи нових бур’янів.

Коли варто використовувати гербіциди

Якщо бур’яни дуже розрослися або займають великі площі, можна скористатися спеціальними гербіцидами суцільної дії.

Обробку потрібно проводити лише в суху безвітряну погоду, суворо дотримуючись інструкції виробника. Важливо уникати потрапляння препарату на газон, квіти, овочеві культури та декоративні рослини.

Такий метод варто застосовувати лише тоді, коли механічне видалення вже не дає бажаного результату.

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Чого краще не робити

Деякі народні способи можуть нашкодити не лише бур’янам, а й самій плитці або ґрунту навколо.

Наприклад, надмірне використання кухонної солі здатне зробити землю непридатною для росту інших рослин, а концентровані кислотні розчини можуть пошкодити поверхню окремих видів плитки.

Саме тому експерти рекомендують віддавати перевагу безпечнішим методам очищення.

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