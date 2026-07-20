Зеленський вдруге провів зустріч з ще одним генералом: чи стане він новим головкомом

Володимир Горбатюк

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Президент України Володимир Зеленський уже вдруге провів зустріч з генералом Володимиром Горбатюком.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський назвав зустріч «змістовною».

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«Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання», — розповів президент.

Інших деталей він не уточнив.

Зауважимо, що це вже друга зустріч глави держави з Горбатюком за два дні. Вчора Зеленський бачився з Горбатюком, який прибув до ОП разом з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Що відомо про Володимира Горбатюка

Володимир Горбатюк народився 1982 року на Вінничині.

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За інформацією з відкритих джерел, у квітні 2014 року майор Горбатюк був командиром ротації українського контингенту в частково визнаній країні Косово.

У 2015 році Горбатюк став командиром новоствореної 54-ї окремої механізованої бригади, яка дислокувалася в Бахмуті.

Станом на 2021 рік був начальником штабу — заступником командувача військ оперативного командування «Захід».

У лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгення РФ, захищав Житомирщину від російської навали. Нагадаємо, що російські війська тоді зайшли не лише на Київщину, але й на північ Житомирщини.

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Як пише Малинська міська рада, саме під його безпосереднім керівництвом у лютому-березні 2022 року здійснювалося управління бойовими бригадами, які мужньо стримували та знищували ворога на підходах до Малина (Житомирщина), а потім звільняли північні регіони нашої країни.

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