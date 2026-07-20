ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1392
Час на прочитання
2 хв

Зеленський вдруге провів зустріч з ще одним генералом: чи стане він новим головкомом

Заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк знову побував в Офісі президента на зустрічі з Зеленським.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Володимир Горбатюк

Володимир Горбатюк

Президент України Володимир Зеленський уже вдруге провів зустріч з генералом Володимиром Горбатюком.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський назвав зустріч «змістовною».

«Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання», — розповів президент.

Інших деталей він не уточнив.

Зауважимо, що це вже друга зустріч глави держави з Горбатюком за два дні. Вчора Зеленський бачився з Горбатюком, який прибув до ОП разом з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Що відомо про Володимира Горбатюка

Володимир Горбатюк народився 1982 року на Вінничині.

За інформацією з відкритих джерел, у квітні 2014 року майор Горбатюк був командиром ротації українського контингенту в частково визнаній країні Косово.

У 2015 році Горбатюк став командиром новоствореної 54-ї окремої механізованої бригади, яка дислокувалася в Бахмуті.

Станом на 2021 рік був начальником штабу — заступником командувача військ оперативного командування «Захід».

У лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгення РФ, захищав Житомирщину від російської навали. Нагадаємо, що російські війська тоді зайшли не лише на Київщину, але й на північ Житомирщини.

Як пише Малинська міська рада, саме під його безпосереднім керівництвом у лютому-березні 2022 року здійснювалося управління бойовими бригадами, які мужньо стримували та знищували ворога на підходах до Малина (Житомирщина), а потім звільняли північні регіони нашої країни.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1392
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie