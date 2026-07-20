- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1392
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський вдруге провів зустріч з ще одним генералом: чи стане він новим головкомом
Заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк знову побував в Офісі президента на зустрічі з Зеленським.
Президент України Володимир Зеленський уже вдруге провів зустріч з генералом Володимиром Горбатюком.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський назвав зустріч «змістовною».
«Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання», — розповів президент.
Інших деталей він не уточнив.
Зауважимо, що це вже друга зустріч глави держави з Горбатюком за два дні. Вчора Зеленський бачився з Горбатюком, який прибув до ОП разом з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.
Що відомо про Володимира Горбатюка
Володимир Горбатюк народився 1982 року на Вінничині.
За інформацією з відкритих джерел, у квітні 2014 року майор Горбатюк був командиром ротації українського контингенту в частково визнаній країні Косово.
У 2015 році Горбатюк став командиром новоствореної 54-ї окремої механізованої бригади, яка дислокувалася в Бахмуті.
Станом на 2021 рік був начальником штабу — заступником командувача військ оперативного командування «Захід».
У лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгення РФ, захищав Житомирщину від російської навали. Нагадаємо, що російські війська тоді зайшли не лише на Київщину, але й на північ Житомирщини.
Як пише Малинська міська рада, саме під його безпосереднім керівництвом у лютому-березні 2022 року здійснювалося управління бойовими бригадами, які мужньо стримували та знищували ворога на підходах до Малина (Житомирщина), а потім звільняли північні регіони нашої країни.