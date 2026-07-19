Ультиматум Сирського, протести та новий Кабмін: повний розбір великого перезавантаження влади

Тектонічний зсув на Банковій: як конфлікт Федорова та Сирського затьмарив новий Кабмін / © ТСН

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Президент Зеленський назвав головними завданнями нового прем’єра Сергія Корецького — підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Але призначення нового прем’єра фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня. Відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється з технологічним успіхом українського війська. І його відкритого протистояння з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Конфлікт тижня: відставка Федорова та відкрите протистояння з Сирським

Новий склад уряду проходить під скандування натовпу — «поверніть Федорова».

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Поки народ скандував його імʼя на площі, сам Михайло Федоров зібрав журналістів на брифінг. Цю прес-конференцію він назвав дорослою розмовою і на ній розкрив увесь підспідок відносин між Мінобороною та Генштабом.

«Сирський не готовий відкрито говорити в очі про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрчі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь проти нього кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваютсья. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти росію, в чому задача головкома, він придумав як розколоти країну», — говорив Федоров журналістам.

За словами Федорова, головком блокував усі новаторські рішення Міноборони, зокрема і запровадження нових контрактів в Збройних силах. Він також поклав на Сирського особисту відповідальність за системну кризу з мобілізацією, хоча і був готовий пропонувати нові рішення вже восени. Реформу армії збили на півкроку. Конфлікт поколінь чи-то світоглядів за останні пів року набрав такої сили, що президент майже прямо зізнався — він втомився від цього протистояння.

«Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. В цьому проблема не тільки сторін, а й моя. Тобто я не знімаю відповідальності… Дуже хочеться, щоби вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід — або одна сторона, або інша», — заявляв глава держави.

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Чию сторону обрав Зеленський? Поки питання — відкрите. Вулиця вимагає повернути Федорова на посаду і звільнити головкома, до якого теж накопичилось чимало запитань. Сам Олександр Сирський на закиди Федорова написав стриманий пост, де подякував Михайлу за роботу і побажав залишитись в команді України.

І треба чесно сказати — на чиєму б боці не були наші симпатії у цій ситуації головком Сирський точно заслуговує на людську і професійну вдячність українців — при будь -якому сценарії.

Але за чию команду тепер гратиме знятий з посади Федоров? Буде працювати над власним політичним брендом? Перейде у бізнес чи в опозицію — що за нинішніх умовах в нікуди? Або ж чекатиме гідних пропозицій від глави держави? Сам Федоров чітко дав зрозуміти — за посадами не женеться.

«Я від радника відмовився, в мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі», — сказав він.

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Однак, про повернення молодого технократа в Уряд, схоже, не йдеться. Хоча варіантів рішень завжди більше ніж один.

Новий Кабмін Корецького: зміна структури та кадрові ротації

Склад свого кабінету новий премʼєр Сергій Корецький представив за три години після призначення.

«Я хочу щоб цей Кабмін став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції», — сказав Корецький.

Його одностайно ухвалили депутати.

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Отже що вийшло в результаті. Передусім змінився не лише склад, а й структура Кабміну. Тепер в Україні плюс два нових міністерства — агрополітики і та відновлення. Рішення правильне і вчасне, адже кожне з цих напрямків має вести окрема людина.

Тарас Висоцький — керівник із багаторічною пропискою в аграрці — тепер завідуватиме найбагатшою галуззю країни. Втім над ним висить справа у Вищому антикорупційному суді.

Відновленням, інфраструктурою і транспортом керуватиме Микола Калашник — екс-очільник Київщини.

Розвиток громад і територій віддали в руки Віталію Безгіну, цим напрямком він опікувався під час каденції у Верховній Раді. Його колега по парламенту Денис Маслов теж склав мандат і перейшов у крісло міністра юстиції.

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Серед новачків-урядовців найвпізнаваним є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації, він очолить міністерство з питань ветеранів.

Іван Вигівський — керівник Нацполіції, тепер очолює МВС. Всеволод Ченцов — досвідчений дипломат — опікуватиметься питаннями євроінтеграції. Найбільш новою і єдиною креатурою самого премʼєра став Олександр Кравченко. Він вийшов з міжнародної консалтингової компанії і тепер обіймає економічний блок уряду. Зберегли свої портфелі шестеро міністрів — Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Віктор Ляшко.

Утім не встиг парламент привітати нових урядовців — як в експертів виникли питання.

«Коли голосування іде за прем’єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду. Ну немає цієї програми», — каже економічний експерт Олег Пендзин.

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Вакантні крісла та новий секретар РНБО

А от подання від президента на посади двох ключових міністерств — оборони та закордонних справ так і лишилися вакантними. На місце Федорова в новому українському уряді сватали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав би налагодити мобілізацію та замість скандальної бусифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Утім після початку протестів, кількість бажаючих за нього голосувати в сесійній залі поменшала.

«Тут діє елемент поваги до пана Клименка. Він багато робив всі ці роки. Це не тільки Нацпол, а й воюючи бригади, ДСНС, прикордонники, які перші приймають удар. Тому це теж елемент поваги до ігоря. Вносити, щоб провалити — ну це таке. І ми бачимо, що президент визнав ці заслуги і запропонував йому стати секретарем РНБО», — заявив перший голова Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов’язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював Центр «Альфа» і та був в.о. голови СБУ. Кабмін з цією та іншою пропозицією погодився. І призначив Хмару та Сибігу виконувати обовʼязки двох ключових відомств.

Чому Кабмін? Бо Верховна Рада розійшлася на канікули до 18 серпня. Утім, засідання не закрили, а просто оголосили перерву. Тому кадрові рішення у парламенті можуть з’явитися і раніше.

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Новий же премʼєр-міністр вже провів перше засідання Уряду. Сергій Корецький вже пообіцяв оптимізувати державний апарат і реформу держуправління. Якось так сталося, що новий уряд у перший же день своєї роботи зіштовхнувся із кризою, в роздмухуванні якої не зацікавлений ніхто. То ж вихід з неї на Банковій вже шукають. І здається частина відповіді є.

Вже відомо, що вагомий член команди ексміністра Федорова Сергій «Флеш» Бескрестнов став позаштатним радником Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Що ж до наступних кроків — їх анонсовано на понеділок, коли відбудеться Ставка Верховного головнокомандуючого. Є всі підозри — вона радикально зміниться у порівнянні з попередньою.

«Мілтех цар» та чутки про відставку Сирського

Поки що з’явилась інформація, що Михайлу Федорову на Банковій можуть запропонувати нову роль.

Як повідомили власні джерела видання «Дзеркало тижня» у Вашингтоні, він може стати координатором розвитку військових технологій. Англійською це називається «мілтех цар». Але — у Штатах та інших західних країнах — не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами.

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Тобто, у випадку Федорова це може означати спеціального уповноваженого, який міг би координувати Міноборони, Генштаб, виробників, закупівлі, дрони, роботизовані системи та іновації. Словом, те, у чому він найефективніший.

Водночас, в Офісі президента, пише видання, таки обговорюють заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Ну а після заяв Михайла Федорова про конфлікт між Міністерством оборони і командуванням ЗСУ — відверто заговорила і частина військових.

Дізнавшись про можливу розмову з президентом, розповісти йому правду про ситуацію на фронті — закликав офіцерів бойових бригад підполковник Богдан Кротевич: колишній нач-штабу бригади «Азов» і один з героїв захисту Азовсталі.

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За його словами, «замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни».

З різкою критикою системи управління в Збройних Силах публічно виступив і бригадний генерал Сергій Собко: Герой України і начальник штабу 11-го армійського корпусу. Замість того, щоб оцінювати командирів за їхніми результатами і здатністю брати відповідальність, — система почала просувати «найзручніших», а не найбільш компетентних людей: написав він у Фейсбук.

Великі наради на Банковій

Зрештою, президент Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою, два дні поспіль спілкувалися з командирами корпусів, які воюють на найбільш інтенсивних ділянках фронту.

В перший день — була розмова з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обовʼязків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.

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Говорили, зокрема, про постачання дронів — особливо на опто-волокні. Справедливий розподіл бойового складу між бригадами. І залучення іноземних добровольців.

В другий день — до розмови долучилися командири 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, 17-го та 20-го корпусів

За словами президента, військам потрібно більше далекобійної артилерії і снарядів калібру 155-ть міліметрів.

Окрема розмова була у президента з командиром 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрієм Білецьким. Він керує, мабуть, одним із найбільших і найтехнологічніших підрозділів України.

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Чи йшлося конкретно про спосіб управління головкома Сирського — даних немає. Але президент після цих розмов анонсував спеціальну Ставку головно-командувача: на тлі рішення щодо заміни міністра оборони.

А сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими. Зокрема Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком і Олегом Апостолом. Двох із них — в медіа називають можливими наступниками Сирського. Ну а ключові розмови — Зеленський анонсував в понеділок, 20-го липня.

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