Чи можна користуватися телефоном під час заряджання: експерти нарешті поставили крапку в суперечках

Чи можна користуватися телефоном на зарядці / © pexels.com

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Навколо цієї звички роками точаться суперечки: одні переконані, що це абсолютно безпечно, інші ж вважають, що так можна швидко «вбити» акумулятор. Експерти пояснили, де правда, а де лише поширений міф.

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання

Коротка відповідь — так, можна. Сучасні смартфони оснащені системами захисту, які дозволяють одночасно заряджати пристрій і користуватися ним. Сам факт використання телефону під час заряджання не є небезпечним і не призводить до миттєвого пошкодження батареї.

Втім, експерти наголошують: хоча це технічно можливо, робити так постійно все ж не рекомендується.

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Чому користування телефоном на зарядці не є найкращою звичкою

Головна причина — перегрівання.

Під час заряджання акумулятор природно нагрівається. Якщо в цей момент ви ще й запускаєте ігри, дивитеся відео, користуєтеся навігацією або активно переглядаєте соціальні мережі, навантаження на процесор збільшується. Через це температура смартфона піднімається ще сильніше.

Саме висока температура вважається одним із головних факторів, які прискорюють природне старіння літій-іонних акумуляторів. Якщо телефон регулярно перегрівається, з часом батарея може втрачати ємність швидше, ніж за нормальних умов експлуатації.

Телефон заряджатиметься довше

Ще один нюанс — швидкість заряджання.

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Коли смартфон лежить без діла, майже вся енергія надходить до акумулятора. Але якщо пристрій активно використовується, частина електроенергії одразу витрачається на роботу екрана, процесора, мобільного інтернету та інших компонентів.

У результаті:

заряджання триває довше;

ефективність поповнення заряду знижується;

акумулятор довше перебуває під навантаженням.

Чи псується батарея від користування телефоном під час заряджання

Якщо ви зрідка відповісте на повідомлення або швидко перевірите пошту, хвилюватися не варто.

Проблема виникає тоді, коли така звичка стає регулярною. Постійні високі температури та тривале навантаження можуть поступово скоротити ресурс батареї.

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Особливо це стосується:

мобільних ігор;

перегляду відео у високій якості;

використання навігації;

роботи з «важкими» застосунками.

Провідна чи бездротова зарядка: що краще

Фахівці зазначають, що під час бездротової зарядки смартфон зазвичай нагрівається сильніше, ніж при використанні кабелю. Якщо одночасно активно користуватися пристроєм, температура може зрости ще більше.

Тому для збереження ресурсу акумулятора краще використовувати дротову зарядку, якщо потрібно періодично брати телефон до рук.

Як правильно заряджати смартфон

Щоб батарея прослужила якомога довше, експерти радять дотримуватися простих правил:

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не запускати вимогливі ігри під час заряджання;

знімати товстий чохол, якщо телефон сильно нагрівається;

використовувати якісний зарядний пристрій;

не залишати смартфон під прямими сонячними променями;

за можливості дати телефону спокійно зарядитися без додаткового навантаження.

Сучасні смартфони з підтримкою швидкої зарядки нерідко набирають близько 50% заряду приблизно за 30 хвилин. У багатьох випадках простіше ненадовго відкласти телефон, ніж користуватися ним безперервно під час заряджання.

FAQ

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання?

Так. Сучасні смартфони дозволяють одночасно заряджатися та працювати. Проте для збереження ресурсу акумулятора не рекомендується регулярно запускати важкі застосунки або ігри під час заряджання.

Чи шкодить батареї користування телефоном на зарядці?

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Саме по собі — ні. Але постійне використання смартфона під час заряджання може підвищувати його температуру, а перегрів з часом прискорює зношування акумулятора та зменшує його ємність.

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