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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
929
Час на прочитання
1 хв

Ракетна атака на Росію, хто може очолити ЗСУ замість Сирського: головні новини ночі 21 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Липецьк

Наслідки атаки на Липецьк / © Exilenova+

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 липня 2026 року:

  • ЗМІ дізналися, хто може очолити ЗСУ замість Сирського Читати далі –>

  • Виробництво ракет Patriot в Україні: у Lockheed Martin зробили важливу заяву Читати далі –>

  • У російському Липецьку після вибухів спалахнула пожежа в районі ТЕЦ (відео) Читати далі –>

  • У Харкові вночі пролунало кілька серій вибухів Читати далі –>

  • Індія відреагувала на загибель своїх громадян в результаті удару РФ по судну з Одеси Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
929
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