"Міс Україна Всесвіт" Неплях з’їхалася з відомим бізнесменом і здивувала його коштовним сюрпризом

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021», модель та блогерка Анна Неплях розповіла подробиці свого нового роману.

Так, більше не секрет, що зірка перебуває у стосунках з київським бізнесменом Олександром Гудковим. Пара почала будувати стосунки декілька місяців тому. За словами Анни, вона з обранцем частково вже з’їхалася. Зараз закохані проживають у квартирі бізнесмена.

«У нього на балконі все висадила квітами. Поки він був вдень на роботі, зробила ось такий сюрприз. Також я подарувала йому смарт-кільце, сама таке ношу. Тепер перевіряю його сон, як йому, взагалі, зі мною спиться», — сміючись зазначила Неплях в інтерв’ю blik.ua.

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Анна Неплях і Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

Модель також розповіла про дуже оригінальний і коштовний подарунок від Гудкова. Як виявилося, ще на ранніх етапах стосунків бізнесмен створив додаток спеціально для Анни, в якому розмістив перелік розваг для її подорожі у США. Серед них можна було скористатися польотом на гелікоптері чи то поїсти у ресторані.

«Він мені особисто розробив дуже класний додаток перед моєю подорожжю до Америки — New York City for Hanna Neplyah. В ньому були різні активності, наприклад, політ над Нью-Йорком на гелікоптері. Також, ніч в готелі, забронював мені ресторан, прогулянка парком. Це був для мене найкоштовніший подарунок. Взагалі, мені такого ніхто ніколи не робив», — приголомшила модель.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер назвала ім’я відомого українського співака, з яким би пішла на побачення. Зірка не приховала, що саме за того артиста хотіла б заміж.

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