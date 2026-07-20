Леся Нікітюк показалася з нареченим-військовим під час активного відпочинку на воді

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася рідкісними кадрами зі своїм нареченим військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

У своєму фотоблогу знаменитість показала, як вони разом проводять час біля водойми. Закохані вирішили урізноманітнити відпочинок і вирушили на вейксерфінг. Для цього вони орендували катер із професійним інструктором.

На оприлюднених кадрах Леся вправно тримається на дошці, катаючись хвилями у спеціальному спорядженні. Тим часом Дмитро залишався на катері, звідки уважно стежив за коханою, милуючись мальовничими краєвидами. Чи приєднався він до катання, ведуча не показала.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитро Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук перебувають у стосунках понад півтора року. Восени 2024-го пара офіційно підтвердила роман, а вже взимку 2025 року оголосила про заручини. Дмитро служить у лавах ЗСУ та молодший за телеведучу на дев’ять років. У червні 2025 року закохані вперше стали батьками — у них народився син Оскар.

Нагадаємо, нещодавно зіркова мама Леся Нікітюк показувалася з однорічним сином на відпочинку. Хлопчик попозував у мами на руках.

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