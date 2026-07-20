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- Гламур
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Леся Нікітюк показалася з нареченим-військовим під час активного відпочинку на воді
Телеведуча проводить літню відпустку в компанії коханого Дмитра Бабчука.
Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася рідкісними кадрами зі своїм нареченим військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.
У своєму фотоблогу знаменитість показала, як вони разом проводять час біля водойми. Закохані вирішили урізноманітнити відпочинок і вирушили на вейксерфінг. Для цього вони орендували катер із професійним інструктором.
На оприлюднених кадрах Леся вправно тримається на дошці, катаючись хвилями у спеціальному спорядженні. Тим часом Дмитро залишався на катері, звідки уважно стежив за коханою, милуючись мальовничими краєвидами. Чи приєднався він до катання, ведуча не показала.
До слова, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук перебувають у стосунках понад півтора року. Восени 2024-го пара офіційно підтвердила роман, а вже взимку 2025 року оголосила про заручини. Дмитро служить у лавах ЗСУ та молодший за телеведучу на дев’ять років. У червні 2025 року закохані вперше стали батьками — у них народився син Оскар.
Нагадаємо, нещодавно зіркова мама Леся Нікітюк показувалася з однорічним сином на відпочинку. Хлопчик попозував у мами на руках.