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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк показалася з нареченим-військовим під час активного відпочинку на воді

Телеведуча проводить літню відпустку в компанії коханого Дмитра Бабчука.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Леся Нікітюк з нареченим

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася рідкісними кадрами зі своїм нареченим військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

У своєму фотоблогу знаменитість показала, як вони разом проводять час біля водойми. Закохані вирішили урізноманітнити відпочинок і вирушили на вейксерфінг. Для цього вони орендували катер із професійним інструктором.

На оприлюднених кадрах Леся вправно тримається на дошці, катаючись хвилями у спеціальному спорядженні. Тим часом Дмитро залишався на катері, звідки уважно стежив за коханою, милуючись мальовничими краєвидами. Чи приєднався він до катання, ведуча не показала.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитро Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитро Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук перебувають у стосунках понад півтора року. Восени 2024-го пара офіційно підтвердила роман, а вже взимку 2025 року оголосила про заручини. Дмитро служить у лавах ЗСУ та молодший за телеведучу на дев’ять років. У червні 2025 року закохані вперше стали батьками — у них народився син Оскар.

Нагадаємо, нещодавно зіркова мама Леся Нікітюк показувалася з однорічним сином на відпочинку. Хлопчик попозував у мами на руках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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