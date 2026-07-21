У Львові чоловіка змусили повертати державі понад 90 000 гривень пенсії

Чоловік три роки незаконно отримував пенсію

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У Львові на 51 000 гривень оштрафували чоловіка, який три роки незаконно отримував пенсію. Також він повернувдержаві понад 90 000 гривень.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

Чоловік купив довідку, щоб отримувати пенсію по інвалідності

Як встановило слідство, історія розпочалася у травні 2023 року. Обвинувачений звернувся до сервісного центру Пенсійного фонду у місті Мостиська із заявою про призначення йому пенсії по інвалідності III групи.

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До заяви він додав підроблену виписку з акта огляду Сихівської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» про нібито наявне в нього загальне захворювання. Насправді ж чоловік жодного огляду в комісії не проходив.

«У мене дійсно були певні проблеми зі здоров'ям, тому я звернувся до лікарні. Там до мене підійшов лікар і прямо запропонував за певну суму коштів без проблем оформити інвалідність, на що я погодився», - пояснив обвинувачений.

Житель Львівщини провину визнав та повернув гроші державі

На підставі фальшивих документів Пенсійний фонд видав чоловікові офіційне посвідчення особи з інвалідністю III групи.

У період із травня 2023 року по липень 2026 року на його банківський рахунок щомісяця надходила пенсія від держави. Загалом за цей час чоловік незаконно одержав 90 564,39 гривні, чим завдав збитків бюджету на відповідну суму.

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Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Він заявив, що щиро розкаюється та просив суворо його не карати.

Окрім цього, чоловік повністю відшкодував Пенсійному фонду України всю суму завданих збитків (понад 90 тис. грн), що суд урахував як обставину, яка пом'якшує покарання.

Вирок суду

Галицький районний суд м. Львова ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Вилучене підроблене пенсійне посвідчення та матеріали пенсійної справи залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

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