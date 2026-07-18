Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ: про що говорили — перші деталі

Президент Зеленський на нараді з командирами ЗСУ / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.

Глава держави наголосив, що основну увагу під час зустрічі приділили особливостям ведення бойових дій на Слов’янському, Покровському та Олександрівському напрямках, а також у Харківській області.

У нараді взяли участь командири восьмого, десятого, одинадцятого, сімнадцятого та двадцятого армійських корпусів, а також сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ. Президент подякував військовим за змістовні доповіді щодо ситуації на передовій.

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Учасники наради проаналізували характер бойових дій на найскладніших напрямках фронту, а також обговорили ефективність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє від грудня. За словами президента, командири позитивно оцінили її результати.

Окремо розглянули питання забезпечення українських військ озброєнням, реалізації ротацій, захисту української логістики та ураження логістичних маршрутів російських військ.

Зеленський наголосив на потребі збільшити постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, додаткових засобів для виконання ударних завдань, а також наростити виробництво й постачання наземних роботизованих комплексів.

Крім того, президент повідомив, що під час наради командири обговорили оперативну обстановку на фронті, плани російських військ та перспективи активної оборони України.

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За підсумками зустрічі Зеленський запевнив, що всі визначені рішення щодо забезпечення військ і посилення їхніх можливостей будуть реалізовані.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що питання ротацій військових на передовій перебуває під його особистим контролем. За його словами, більшість замін уже проведено.

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