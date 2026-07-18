Ви можете носити одне з них: 22 українські прізвища, які предки отримали через дивні звички

Які прізвища давали за кумедні звички / © pexels.com

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Частина таких родових імен сьогодні звучить кумедно, однак кілька століть тому вони були звичайними прізвиськами, за якими легко впізнавали людину.

Чому українці отримували такі прізвища

До появи офіційних документів людей часто називали за найпомітнішою рисою. Якщо хтось багато їв, любив поспати, був надто балакучим або мав дивну звичку, саме це могло стати його прізвиськом. Згодом такі назви закріплювалися за родиною і переходили від покоління до покоління.

Саме тому серед сучасних українських прізвищ можна знайти чимало тих, що викликають усмішку.

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Українські прізвища, які могли виникнути через звички

Серед прізвищ, що мають народне походження, трапляються такі:

Ласун;

Плакса;

Реготун;

Сонько;

Мовчун;

Базіка;

Жаднюк;

Ненажера;

Сміюн;

Ледащий;

Вернигора;

Колупайло;

Пийвода;

Обжора;

Позіхайло;

Лизогуб;

Непийпиво;

Крутивус;

Бігун;

Лежень;

Слухай;

Дрімайло.

Частина цих прізвищ збереглася до наших днів, хоча їхні носії вже давно не мають нічого спільного зі звичками своїх далеких предків.

Як утворювалися такі родові імена

У давнину громада добре знала кожного мешканця. Саме тому прізвиська виникали природно: вони могли описувати характер людини, її поведінку або особливу манеру щось робити.

Наприклад, надто мовчазну людину могли назвати Мовчуном, а того, хто постійно жартував або сміявся, — Сміюном чи Реготуном. Якщо ж хтось любив довше поспати, легко міг отримати прізвисько Сонько або Дрімайло.

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Через кілька поколінь ці назви перетворилися на офіційні прізвища, які передавалися дітям і онукам.

Чому сьогодні ці прізвища здаються смішними

Сучасне сприйняття мови значно відрізняється від того, яке було кілька століть тому. Багато слів змінили своє значення або майже вийшли з ужитку. Через це окремі прізвища тепер звучать незвично чи навіть комічно.

Проте для істориків і мовознавців вони становлять велику цінність, адже допомагають зрозуміти побут, традиції та особливості життя українців у різні історичні періоди.

Що можуть розповісти українські прізвища про предків

Походження прізвища нерідко відкриває цікаві подробиці про минуле родини. Воно може свідчити про професію пращурів, їхній характер, зовнішність, місце проживання або навіть найяскравішу звичку, яка колись зробила людину впізнаваною серед односельців.

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Саме тому дослідження родових імен залишається популярним і сьогодні. Багато українців прагнуть дізнатися, звідки походить їхнє прізвище та яку історію воно приховує.

FAQ

Які українські прізвища вважаються найсмішнішими?

До прізвищ, які найчастіше викликають усмішку, належать Ласун, Сонько, Плакса, Реготун, Колупайло, Позіхайло, Обжора, Дрімайло та інші. Більшість із них походять від народних прізвиськ, що описували поведінку або звички людини.

Як дізнатися походження свого українського прізвища?

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Щоб встановити походження прізвища, варто звернутися до спеціалізованих словників українських прізвищ, архівних документів, генеалогічних досліджень або історичних праць з української ономастики. Поєднання мовознавчих джерел із сімейними архівами часто допомагає відтворити історію роду на кілька поколінь назад.

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