Вы можете носить одну из них: 22 украинские фамилии, которые предки получили из-за странных привычек

Какие фамилии давали забавные привычки / © pexels.com

Реклама

Часть таких родовых имен сегодня звучит забавно, однако несколько веков назад они были обычными прозвищами, по которым легко узнавали человека.

Почему украинцы получали такие фамилии

До появления официальных документов людей часто называли по самой заметной черте. Если кто-то много ел, любил поспать, был слишком болтлив или имел странную привычку, именно это могло стать его прозвищем. Впоследствии такие названия закреплялись за семьей и переходили от поколения к поколению.

Именно поэтому среди современных украинских фамилий можно найти немало вызывающих улыбку.

Реклама

Украинские фамилии, которые могли возникнуть из-за привычек

Среди фамилий, имеющих народное происхождение, встречаются следующие:

Ласун;

Плакса;

Реготун;

Сонько;

Мовчун;

Базіка;

Жаднюк;

Ненажера;

Сміюн;

Ледащий;

Вернигора;

Колупайло;

Пийвода;

Обжора;

Позіхайло;

Лизогуб;

Непийпиво;

Крутивус;

Бігун;

Лежень;

Слухай;

Дрімайло.

Часть этих фамилий сохранилась до наших дней, хотя их носители уже давно не имеют ничего общего с повадками своих далеких предков.

Как образовывались такие родовые имена

В древности община хорошо знала каждого жителя. Именно поэтому прозвища возникали естественно: они могли описывать характер человека, его поведение или особую манеру что-либо делать.

Например, слишком молчаливого человека могли назвать Мовчуном, а постоянно шутившего или смеявшегося — Сміюном или Реготуном. Если же кто-то любил поспать дольше, легко мог получить прозвище Сонько или Дрімайло.

Реклама

Через несколько поколений эти названия превратились в официальные фамилии, передаваемые детям и внукам.

Почему сегодня эти фамилии кажутся смешными.

Современное восприятие языка значительно отличается от того, которое было несколько столетий тому назад. Многие слова изменили свое значение или почти вышли из употребления. Поэтому отдельные фамилии теперь звучат необычно или даже комично.

Однако для историков и языковедов они представляют большую ценность, ведь помогают понять быт, традиции и особенности жизни украинцев в разные исторические периоды.

Что могут рассказать украинские фамилии о предках

Происхождение фамилии нередко открывает любопытные подробности о прошлом семьи. Оно может свидетельствовать о профессии предков, их характере, внешности, месте проживания или даже самой яркой привычке, которая когда-то сделала человека узнаваемым среди односельчан.

Реклама

Именно поэтому исследование родовых имён остается популярным и сегодня. Многие украинцы стремятся узнать, откуда происходит их фамилия и какую историю она скрывает.

FAQ

Какие украинские фамилии считаются самыми смешными?

К фамилиям, которые чаще всего вызывают улыбку, относятся Ласун, Сонько, Плакса, Реготун, Колупайло, Позіхайло, Обжора, Дрімайло и другие. Большинство из них происходит от народных прозвищ, описывающих поведение или привычки человека.

Как узнать происхождение своей украинской фамилии?

Реклама

Чтобы установить происхождение фамилии, следует обратиться к специализированным словарям украинских фамилий, архивным документам, генеалогическим исследованиям или историческим работам по украинской ономастике. Сочетание языковедческих источников с семейными архивами часто помогает воспроизвести историю рода на несколько поколений назад.

Новости партнеров