Паштет у вигляді помідора: рецепт святкової закуски з ніжною начинкою та томатною глазур’ю

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Є страви, які дивують не лише смаком, а й виглядом. Домашній печінковий паштет у томатній глазурі — це знайома закуска, яка отримала сучасну подачу та перетворилася на справжній святковий акцент.

Фудблогерка Valeriia Veligura показала, як приготувати ніжний паштет із курячої печінки, сформувати його у вигляді помідорів і доповнити яскравою томатною оболонкою.

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Інгредієнти

Для паштету

куряча печінка — 600 г

сіль

перець

мускатний горіх

цибуля — 2 шт.

морква — 2 шт.

вершкове масло — 50 г

вершки — 200 мл

Для томатної глазурі

запечений перець без шкірки — 100 г

томатна паста — 140 г

сіль -½ ч. л

вода — 400 мл

агар-агар — 8 г

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготування

Спочатку потрібно підготувати курячу печінку: промийте її та видаліть все зайве. У форму, застелену пергаментом, викладіть печінку, додайте сіль, перець і мускатний горіх. Зверху покладіть нарізані цибулю та моркву, додайте вершкове масло та залийте вершками. Форму поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно на 60 хв. Готову масу разом із усією рідиною перекладіть у глибоку ємність і ретельно збийте блендером до однорідної, кремової консистенції. Щоб паштет отримав незвичайний вигляд маленьких помідорів, приблизно по 125 г готової маси викладіть на харчову плівку. Кожну порцію щільно загорніть, сформуйте округлу форму, та відправте у морозильну камеру до повного замороження, найкраще на ніч. Саме заморожений паштет дозволяє легко нанести томатну глазур і зберегти красиву форму. Для глазурі запечений перець без шкірки, томатну пасту, сіль і воду потрібно ретельно перебити блендером. До отриманої суміші додайте агар-агар, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні приблизно 3 хв, постійно помішуйте. Після цього глазур залишають охолонути до теплого стану. Заморожені порції паштету дістаньте по одній, зніміть плівку та поверніть решту у морозилку. Кожну заготівлю занурьте у теплу томатну глазур, після чого відправте у холодильник для повільного замороження приблизно на 6–8 годин. Перед подачею паштети прикрасьте хвостиками від помідорів. Найкраще смакувати таку закуску з хрусткими тостами.

Трохи фантазії, якісні інгредієнти та красива подача, і проста закуска перетворюється на страву, яка має вигляд як витвір сучасного гастрономічного мистецтва.

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