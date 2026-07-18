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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

Паштет у вигляді помідора: рецепт святкової закуски з ніжною начинкою та томатною глазур’ю

Навіть звичайний печінковий паштет може перетворитися на справжню гастрономічну прикрасу столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Є страви, які дивують не лише смаком, а й виглядом. Домашній печінковий паштет у томатній глазурі — це знайома закуска, яка отримала сучасну подачу та перетворилася на справжній святковий акцент.

Фудблогерка Valeriia Veligura показала, як приготувати ніжний паштет із курячої печінки, сформувати його у вигляді помідорів і доповнити яскравою томатною оболонкою.

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Інгредієнти

Для паштету

  • куряча печінка — 600 г

  • сіль

  • перець

  • мускатний горіх

  • цибуля — 2 шт.

  • морква — 2 шт.

  • вершкове масло — 50 г

  • вершки — 200 мл

Для томатної глазурі

  • запечений перець без шкірки — 100 г

  • томатна паста — 140 г

  • сіль -½ ч. л

  • вода — 400 мл

  • агар-агар — 8 г

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Паштет у вигляді помідора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготування

  1. Спочатку потрібно підготувати курячу печінку: промийте її та видаліть все зайве.

  2. У форму, застелену пергаментом, викладіть печінку, додайте сіль, перець і мускатний горіх.

  3. Зверху покладіть нарізані цибулю та моркву, додайте вершкове масло та залийте вершками.

  4. Форму поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно на 60 хв.

  5. Готову масу разом із усією рідиною перекладіть у глибоку ємність і ретельно збийте блендером до однорідної, кремової консистенції.

  6. Щоб паштет отримав незвичайний вигляд маленьких помідорів, приблизно по 125 г готової маси викладіть на харчову плівку.

  7. Кожну порцію щільно загорніть, сформуйте округлу форму, та відправте у морозильну камеру до повного замороження, найкраще на ніч. Саме заморожений паштет дозволяє легко нанести томатну глазур і зберегти красиву форму.

  8. Для глазурі запечений перець без шкірки, томатну пасту, сіль і воду потрібно ретельно перебити блендером.

  9. До отриманої суміші додайте агар-агар, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні приблизно 3 хв, постійно помішуйте.

  10. Після цього глазур залишають охолонути до теплого стану.

  11. Заморожені порції паштету дістаньте по одній, зніміть плівку та поверніть решту у морозилку.

  12. Кожну заготівлю занурьте у теплу томатну глазур, після чого відправте у холодильник для повільного замороження приблизно на 6–8 годин.

  13. Перед подачею паштети прикрасьте хвостиками від помідорів.

  14. Найкраще смакувати таку закуску з хрусткими тостами.

Трохи фантазії, якісні інгредієнти та красива подача, і проста закуска перетворюється на страву, яка має вигляд як витвір сучасного гастрономічного мистецтва.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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