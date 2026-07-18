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Паштет у вигляді помідора: рецепт святкової закуски з ніжною начинкою та томатною глазур’ю
Навіть звичайний печінковий паштет може перетворитися на справжню гастрономічну прикрасу столу.
Є страви, які дивують не лише смаком, а й виглядом. Домашній печінковий паштет у томатній глазурі — це знайома закуска, яка отримала сучасну подачу та перетворилася на справжній святковий акцент.
Фудблогерка Valeriia Veligura показала, як приготувати ніжний паштет із курячої печінки, сформувати його у вигляді помідорів і доповнити яскравою томатною оболонкою.
Інгредієнти
Для паштету
куряча печінка — 600 г
сіль
перець
мускатний горіх
цибуля — 2 шт.
морква — 2 шт.
вершкове масло — 50 г
вершки — 200 мл
Для томатної глазурі
запечений перець без шкірки — 100 г
томатна паста — 140 г
сіль -½ ч. л
вода — 400 мл
агар-агар — 8 г
Приготування
Спочатку потрібно підготувати курячу печінку: промийте її та видаліть все зайве.
У форму, застелену пергаментом, викладіть печінку, додайте сіль, перець і мускатний горіх.
Зверху покладіть нарізані цибулю та моркву, додайте вершкове масло та залийте вершками.
Форму поставте у розігріту до 180°C духовку приблизно на 60 хв.
Готову масу разом із усією рідиною перекладіть у глибоку ємність і ретельно збийте блендером до однорідної, кремової консистенції.
Щоб паштет отримав незвичайний вигляд маленьких помідорів, приблизно по 125 г готової маси викладіть на харчову плівку.
Кожну порцію щільно загорніть, сформуйте округлу форму, та відправте у морозильну камеру до повного замороження, найкраще на ніч. Саме заморожений паштет дозволяє легко нанести томатну глазур і зберегти красиву форму.
Для глазурі запечений перець без шкірки, томатну пасту, сіль і воду потрібно ретельно перебити блендером.
До отриманої суміші додайте агар-агар, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні приблизно 3 хв, постійно помішуйте.
Після цього глазур залишають охолонути до теплого стану.
Заморожені порції паштету дістаньте по одній, зніміть плівку та поверніть решту у морозилку.
Кожну заготівлю занурьте у теплу томатну глазур, після чого відправте у холодильник для повільного замороження приблизно на 6–8 годин.
Перед подачею паштети прикрасьте хвостиками від помідорів.
Найкраще смакувати таку закуску з хрусткими тостами.
Трохи фантазії, якісні інгредієнти та красива подача, і проста закуска перетворюється на страву, яка має вигляд як витвір сучасного гастрономічного мистецтва.