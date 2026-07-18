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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 липня?

Місяць розповідає

День посилення інтелектуальних та розумових здібностей, які можна — і потрібно — використовувати для розв’язання важливих питань у будь-якій сфері життя.

Місяць рекомендує

Найуспішнішими стануть люди, які працюють зі словом: письменники, викладачі-філологи та журналісти, — але й іншим не варто ігнорувати можливість використовувати свої знання та словниковий запас, щоб переконати оточення у своїй правоті.

Місяць застерігає

Незважаючи на те, що цього дня люди не схильні робити з мухи слона, ображаючись на слова оточення, якщо, звичайно, те не переходить усі можливі межі, свідомо ображати когось все ж не варто. Жодні аргументи, що виправдовують таку поведінку, не будуть братися до уваги. Небажано також повчати інших людей, розповідаючи їм про те, як треба жити — навряд чи хтось почне дякувати нам за таку нав’язливість.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
241
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