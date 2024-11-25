Моторошна ДТП на Чернігівщині: жінка загинула під колесами "Газелі"

Ще одна жінка потрапила до лікарні.

На Чернігівщині сталася смертельна ДТП в Прилуцькому районі — загинула жінка.

Про це повідомили у поліції регіону.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ГАЗ" рухався вулицею Незалежності в селі Срібне та наїхав на двох жінок-пішоходів.

Внаслідок ДТП місцева мешканка 1954 р.н. загинула на місці події, друга жінка 1957 р.н. з травмами госпіталізована.

Транспортний засіб вилучено, водій перебував за кермом тверезий.

За цим фактом слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, на Одещині сталася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

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