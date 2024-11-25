У білому пальті та сукні з квітами: стильна Шерон Стоун вийшла на червону доріжку

Зірка мала дуже елегантний та незвичний вигляд.
66-річна Шерон Стоун вже кілька днів перебуває в Італії, де стартував 42-й Туринський кінофестиваль. Акторка взяла участь у кількох заходах та відвідала червону доріжку.
На третій день заходу вона з'явилася перед фотографами у прямій чорній трикотажній сукні, яку прикрашав квітковий принт – великі кали. Вона носила це вбрання з довгим білим пальтом та білими чоботями.
Образ Стоун доповнили сонцезахисні окуляри та оригінальні прикраси – багатошарове намисто з перлами і такі самі сережки.
Раніше вона продемонструвала розкішну червону сукню з накидкою від модельєрки Tony Ward. Вбрання-бюстьє було повністю розшите бісером, лелітками та кристалами у незвичайні візерунки. Декольте вбрання було глибоким і фігурним.
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