У білому пальті та сукні з квітами: стильна Шерон Стоун вийшла на червону доріжку

66-річна Шерон Стоун вже кілька днів перебуває в Італії, де стартував 42-й Туринський кінофестиваль. Акторка взяла участь у кількох заходах та відвідала червону доріжку.

На третій день заходу вона з'явилася перед фотографами у прямій чорній трикотажній сукні, яку прикрашав квітковий принт – великі кали. Вона носила це вбрання з довгим білим пальтом та білими чоботями.

Образ Стоун доповнили сонцезахисні окуляри та оригінальні прикраси – багатошарове намисто з перлами і такі самі сережки.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Раніше вона продемонструвала розкішну червону сукню з накидкою від модельєрки Tony Ward. Вбрання-бюстьє було повністю розшите бісером, лелітками та кристалами у незвичайні візерунки. Декольте вбрання було глибоким і фігурним.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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