Для чого потрібний півень в курнику: яка від нього користь

Чи може нестися курка без півня?

Фермери-початківці, які вирощують курей, часто ставлять запитання, чи потрібно заводити півня для курей, чи впливає його відсутність на якість яєць. Розповідаємо, для чого потрібний півень в курнику, а в якому разі можна обійтися без нього.

Для чого потрібен півень

За виробництво яєць відповідають лише кури-несучки — вони є їхнім джерелом. В такому разі навіщо потрібний півень?

Правильна відповідь лише одна — важливість півня в курнику визначається лише тим, як планується використання яєць .

Якщо курей заводять для споживання яєць, господарство спокійно обійдеться без півня. Нестися кури можуть і без когута, оскільки в процесі формування жовтка, білка і шкаралупи він не бере жодної участі.

А якщо планується використання яєць для виведення курчат, то тут вже без півня ніяк. Якщо півня в курнику не буде, куряче потомство вивести буде неможливо.

Тому, вирішувати, чи заводити півня, чи ні потрібно з огляду на те, ведеться господарство для власного споживання чи для поповнення.

Чи впливає півень на смакові якості яєць

Серед фермерів існує думка, що яйця від курей, в зграї яких є самець, смачніші, що запліднені яйця мають корисні властивості.

Вплив півня обмежується виключно можливістю виводити потомство нових пташенят. Водночас за розмірами, об'ємом та складом яйця в обох варіантах будуть абсолютно однаковими. Запліднення курки півнем жодним чином не впливає на смакові якості та не робить продукцію більш корисною для організму.

Існує думка, що півні впливають на швидкість несення або кількість яєць. Відомо, що вплив самців на швидкість несення нульова, від того, запліднив він курку чи ні, несучість жодним чином не збільшується. У деяких випадках навіть навпаки.

Мінуси та плюси наявності півня в курнику

Наявність півня в зграї має низку своїх недоліків:

Агресивна поведінка. Всі кури, які є в зграї, перебувають під "наглядом" півня. Найчастіше така поведінка проявляється в атаці на господарів, сторонніх людей, не даючи погодувати самочок або забрати яйця.

Зовнішній вигляд курки. Щоб запліднити самку, самець "топче" її, внаслідок чого кури ходять общипані, з подряпинами, в які може потрапити інфекція, від чого птиця потім загине.

У заплідненої курки спрацьовує інстинкт — необхідно висидіти пташенят. Відповідно, зібрати яйця стає важче, оскільки несучка може їх ховати.

Ранній спів півня також може багатьом не подобатися.

Але, попри недоліки, користь від півня є такою:

Лише за наявності півня можна дочекатися появи курчат.

Організованість зграї, кури стають більш слухняними. Вони не розбіжаться по місцевості та відгукнуться на перший поклик свого самця.

Півень може допомогти своїй зграї під час нападу інших тварин, захищаючи поголів’я від ворога.

Все краще, що самець знаходить, він віддає самкам.

Читайте також: