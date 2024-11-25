Для чего нужен петух в курятнике: какая от него польза

Может ли нестись курица без петуха?

Начинающие фермеры, которые выращивают кур, часто задают вопрос, нужно ли заводить петуха для кур, влияет ли его отсутствие на качество яиц. Рассказываем, для чего нужен петух в курятнике, а в каком случае можно обойтись без него.

Для чего нужен петух

За производство яиц отвечают только куры-несушки — они являются их источником. В таком случае зачем нужен петух?

Правильный ответ только один — важность петуха в курятнике определяется только тем, как планируется использование яиц.

Если кур заводят для употребления яиц, хозяйство спокойно обойдется без петуха. Нестись куры могут и без петуха, поскольку в процессе формирования желтка, белка и скорлупы он не принимает никакого участия.

А если планируется использование яиц для выведения цыплят, то здесь уже без петуха никак. Если петуха в курятнике не будет, куриное потомство вывести будет невозможно.

Поэтому решать, заводить петуха или нет, нужно исходя от того, ведется хозяйство для собственного употребления или для пополнения.

Влияет ли петух на вкусовые качества яиц

Среди фермеров существует мнение, что яйца от кур, в стае которых есть самец, вкуснее, оплодотворенные яйца обладают полезными свойствами.

Воздействие петуха ограничивается исключительно возможностью выводить потомство новых птенцов. При этом по размерам, объему и составу яйца в обоих вариантах будут абсолютно одинаковыми. Оплодотворение курицы петухом никак не влияет на вкусовые качества и не делает продукцию более полезной для организма.

Существует мнение, что петухи влияют на скорость несения или количество яиц. Известно, что влияние самцов на скорость несения нулевая, от того, оплодотворил ли он курицу или нет яйценоскость никак не увеличивается. В некоторых случаях даже наоборот.

Минусы и плюсы наличия петуха в курятнике

Наличие петуха в стае имеет ряд своих недостатков:

Агрессивное поведение. Все куры, которые есть в стае, находятся под "присмотром" петуха. Чаще такое поведение выражается в атаке на хозяев, посторонних людей, не давая покормить самочек или забрать яйца.

Внешний вид курицы. Чтобы оплодотворить самку, самец "топчет" ее, в результате куры ходят общипанные, с царапинами, в которые может попасть инфекция, от чего птица потом погибнет.

У оплодотворенной курицы срабатывает инстинкт – нужно высидеть птенцов. Соответственно, собрать яйца становится труднее, поскольку несушка может их прятать.

Раннее пение петуха тоже может многим не нравиться.

Но, несмотря на недостатки, польза от петуха такая:

Только при наличии петуха можно дождаться появления цыплят.

Организованность стаи, куры становятся более послушными. Они не разбегутся по местности и откликнутся на первый зов своего самца.

Петух может помочь своей стае во время нападения других животных, защищая поголовье от врага.

Все лучшее, что самец находит, он отдает самкам.

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