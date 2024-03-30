Вы даже не догадывайтесь: сколько проживут куры, если их не съесть

Сколько проживут эти птицы зависят от типа, вида, условий содержания — дикие, одомашненные и птицы, выращенные для потребления, имеют разную продолжительность жизни.

Вы будете удивлены, но некоторые породы этой самой популярной в мире домашней птицы при должном уходе могут прожить дольше десятка лет. Средняя же курица живет от трех до семи лет. Все это из-за того, что существует огромное количество пород кур, живущих в разных условиях.

Сколько могут прожить куры

Продолжительность жизни диких кур

Как утверждают специалисты, большинство современных домашних кур ( Gallus gallus domesticus ) произошли от красной джунглевой птицы ( Gallus gallus ) Юго-Восточной Азии примерно 10 000 лет назад. Красная джунглевая птица по размеру намного меньше современных кур, продолжительность их жизни очень разная — от 10 до 30 лет, пишет Animalia.

Gallus gallus – дикие куры

Сколько живут домашние куры

Относительно домашних кур существуют противоречивые данные о том, сколько в среднем живет домашняя курица или петух. Так по данным Висконсинского университета-Мэдисон дворовые куры живут 6-8 лет, тогда как исследователи Purina Mills отмечают, что куры в домашних условиях живут от 8 до 10 лет.

Существует мнение, что домашняя курица может прожить в неволе 30 лет, хотя считается, что максимальная продолжительность жизни от 15 до 20 лет является более распространенной.

Сколько живут фермерские куры

Бойлеров — кур, выращиваемых на мясо — можно забивать до шестинедельного возраста. Таких кур выращивают таким образом, чтобы они быстро росли и имели большую грудную клетку. Предполагается, что продолжительность жизни этих кур может составлять около 6 лет.

Рекордсмены мира среди кур

Среди старых кур есть свои лауреаты. Первой из них, была лауреатка титула «Старая курица в мире» курица Матильда, породы «Ред Пайл», участвовавшая в спектакле фокусника Кита Бартона. Появившись на национальном телевидении в 14 лет, Матильда дожила до 16 лет.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, старейшей курицей в истории была красная перьевая муфтированная американская курица по кличке Маффи, дожившая до солидного возраста — 23 лет и 152 дней и умершая в США в ноябре 2011 года.

До недавнего времени самой старой живой птицой в мире была курица по кличке Арахис, которая умерла на Рождество 2023 года, чуть не дотянув до рекорда Маффи — в возрасте 21 год и 238 дней.

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