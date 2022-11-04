Если куры не несутся, что делать: лучшие советы

Почему не несутся куры, как их содержать, кормить кур, чтобы повысить их производительность, дрожжи для кур и другие эффективные способы, которые заставят их лучше нестись — читайте в материале ТСН.ua

С наступлением холодов куры уносятся все меньше и меньше. Но не только холод влияет на кур.

Причины, почему куры не несутся и как сделать, чтобы было больше яиц

Неправильные условия содержания птицы

Неудобное помещение небольшой площади. В холодных и темных помещениях куры не только перестают нестись, но часто болеют и погибают. Основные требования к помещению, где живут несушки – это побольше пространства. Для комфортного существования птиц особенно это важно зимой, нужно такое помещение, чтобы на каждый 1 м² приходилось не более 6 кур.

Обеспечьте курам нормальный воздухообмен, чтобы предотвратить развитие у птиц инфекционных болезней. Важно при этом не допускать сквозняков, чтобы несушки не простудились.

Поддержание чистоты. По мере загрязнения необходимо чистить курятник от грязи и фекалий, дезинфицировать и проветривать помещение.

Курица не несется из-за сезонных изменений

Снижение температуры и уменьшение продолжительности светового дня приводят к уменьшению продуктивности кур. Продолжительность светового дня должна быть 10-12 часов. Если время освещения сокращается, птицы не успевают съесть дневную норму корма, проводят много времени без движения, что отрицательно влияет на яйценоскость.

Оптимальная температура для несушек +15 °C и выше. Утеплите курятник. Искусственно увеличьте световой день с помощью ламп или фонариков с солнечной батареей.

Неполноценное питание

Корм должен быть сбалансированным, содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов, витаминов.

Кормите кур полнорационными сухими кормами 2 раза в день. Влажными мешанками можно кормить чаще – 3-4 раза в сутки. Количество влажного корма должно быть таким, чтобы куры съедали его за 30–40 минут. Иначе мешанки будут портиться. При комбинированном кормлении влажную смесь следует давать утром и в обед, а вечером скармливать дробленное зерно.

Добавьте в рацион кур больше зеленых и сочных кормов, они хорошо влияют на продуктивность, жизнеспособность и здоровье несушки.

Эффективный рецепт от наших бабушек, который заставит кур лучше нестись

В 300 мл теплой воды растворите пакет дрожжей. Оставьте настаиваться 60 минут. После разлейте раствор в кастрюлю и долейте еще 2 л теплой воды. Замочите в этой жидкости 3 кг зерна и оставьте 4 часа. Замоченным зерном кормите кур.

Недостаток чистой питьевой воды

Птица должна иметь постоянный свободный доступ к воде.

Возраст кур влияет на их производительность

У кур старше двух лет яйценоскость резко снижается. В таком случае, лучшее, что можно сделать – омолодить поголовье кур.

Курица не несется из-за осенней или весенней линьки

Когда начинается рост нового пера курица тратит много питательных веществ и энергии, поэтому несет меньше яиц или совсем прекращает яйцекладку.

Ускорите линьку кур. Для этого добавьте в рацион белковые продукты, рыбно-костную муку, минеральную подкормку – песок, мел, подкармливайте птиц семенами и кукурузой. Используйте ветеринарные препараты для ускорения линьки птиц.

Инстинкт насиживания заставляет курицу не нестись

При повышении температуры окружающей среды у курицы проявляется инстинкт продолжения рода – наседка долго задерживается в гнезде. Она перестает нести яйца и садится на гнездо для высиживания потомства.

Чтобы курица начала нестись, достаточно эффективный метод — на некоторое время отсадить ее в небольшую клетку. Как только вы заметили, что курица начала квоктать, сразу ее отсадите. Днем клетку с птицей помещайте среди других кур. Она должна обязательно находиться среди активно несущихся кур. Следите, чтобы она употребляла достаточное количество кормов и воды. Через 2-3 дня после отдельного сиденья в клетке подсадите к курице активного петуха. Еще через пару дней до конца дня посадите наседку на насест к другим курам.

Болезни кур как причина того, что они не несутся

Если курица болеет, она перестает нести яйца. Избавьте птиц от паразитов, гельминтов. Если причина в инфекционных заболеваниях, пролечите ее антибиотиками. Обычно после лечения обновляется до 80% от начальной яйценоскости.

Хищники воруют яйца

Причиной отсутствия яиц могут быть хищники, крысы, лисы или другие животные, которые воруют яйца. При этом хозяева могут даже не подозревать этого. Попытайтесь проследить и поймать вора.

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