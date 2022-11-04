Якщо кури не несуться, що робити: найкращі поради

Чому не несуться кури, як їх утримувати, годувати курей, щоб підвищити їхню продуктивність, дріжджі для курей та інші ефективні способи, які змусять їх краще нестися — читайте в матеріалі ТСН.ua

З настанням холодів кури несуться все менше і менше. Але не лише холод впливає на курей.

Причини, чому кури не несуться та як зробити, щоб було більше яєць

Неправильні умови утримання птиці

Незручне приміщення маленької площі. У холодних і темних приміщеннях кури не тільки припиняють нестися, але часто хворіють і гинуть. Основні вимоги до приміщення, де живуть несучки — це просторовість. Для комфортного існування птахів особливо це важливо взимку, потрібно таке приміщення, щоб на кожний 1 м² припадало не більше 6 курей.

Забезпечте курям нормальний повітрообмін, щоб запобігти розвитку у птахів інфекційних хвороб. Важливо при цьому не допускати протягів, щоб несучки не застудилися.

Підтримка чистоти. У міру забруднення необхідно чистити курник від бруду та фекалій, дезінфікувати та провітрювати приміщення.

Курка не несеться через сезонні зміни

Зниження температури та зменшення тривалості світлового дня призводять до зменшення продуктивності курей. Тривалість світлового дня має бути 10–12 годин. Якщо час освітлення скорочується, птахи не встигають з'їсти денну норму корму, проводять багато часу без руху, що негативно впливає на несучість.

Оптимальна температура для несучок +15 °C і вище. Утепліть курник. Штучно збільште світловий день за допомогою ламп або ліхтариків з сонячною батареєю.

Неповноцінне харчування

Корм повинен бути збалансованим, містити достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, мікро- та макроелементів, вітамінів.

Годуйте курей повнораціонними сухими кормами 2 рази у день. Вологими мішанками можна годувати частіше - 3-4 рази на добу. Кількість вологого корму має бути такою, щоб кури з'їдали його за 30–40 хвилин. Інакше мішанки будуть псуватися. У разі комбінованого годування вологу мішанку слід давати вранці та в обід, а ввечері згодовувати дроблене зерно.

Додайте до раціону курей більше зелених та соковитих кормів, вони добре впливають на продуктивність, життєздатність та здоров'я несучки.

Ефективний рецепт від наших бабусь, який заставить курей краще нестися

У 300 мл теплої води розчиніть пакет дріжджів. Залишіть засіб настоюватись 60 хвилин. Після перелийте розчин у каструлю та долийте ще 2 л теплої води. Замочіть у цій рідині 3 кг зерна та залишіть настоюватись 4 години. Замоченим зерном годуйте своїх курей.

Нестача чистої питної води

Птах повинен мати постійний вільний доступ до води, стежте, щоб вона була чистою.

Вік курей впливає на їхню продуктивність

У курей старше двох років несучість різко знижується. В такому випадку, найкраще, що можна зробити — омолодити поголів'я курей.

Курка не несеться через осіннє чи весняне линяння

Коли починається ріст нового пера курка витрачає багато поживних речовин та енергії, тому несе менше яєць або зовсім припиняє яйцекладку.

Прискорте линяння курей. Для цього додайте в раціон білкові продукти, рибно-кісткове борошно, мінеральну підгодівлю — пісок, крейду, підгодовуйте птахів насінням і кукурудзою. Використовуйте ветеринарні препарати для прискорення линяння птахів.

Інстинкт насиджування змушує курку не нестися

За підвищення температури довкілля у курки проявляється інстинкт продовження роду — квочка довго затримується в гнізді. Вона перестає нести яйця та сідає на гніздо для висиджування потомства.

Щоб курка почала нестися, є досить ефективним метод — на деякий час відсадити курку в невелику клітку. Щойно ви помітили, що курка почала квоктати, одразу її відсадіть. Вдень клітку із птахом поміщайте серед його родичів. Вона повинна обов'язково перебувати серед курей, що активно несуться. Стежте, щоб вона вживала достатньо кормів та води. Через 2-3 дні після окремого сидіння в клітці підсадіть до курки активного півня. Ще через кілька днів до кінця дня посадіть квочку на сідало до інших курей.

Хвороби курей як причина того, що вони не несуться

Якщо курка хворіє, вона припиняє нести яйця. Позбавте птахів від паразитів, гельмінтів. Якщо причина в інфекційних хворобах, пролікуйте її антибіотиками. Зазвичай після лікування у курей відновлюється до 80% від початкової несучості.

Хижаки крадуть яйця

Причиною відсутності яєць можуть бути хижаки, пацюки, лисиці чи інші тварини, що крадуть яйця. Водночас господарі можуть навіть не підозрювати це. Спробуйте простежити та спіймати злодія.

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