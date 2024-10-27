У Харкові пролунала серія вибухів: РФ била КАБами – є постраждалі

Під ударом РФ опинилися Шевченківський, Київський та Салтівський райони Харкова.
Ввечері в неділю, 27 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Харків руйнівними КАБами.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його даними, під ударом опинилися Шевченківський, Київський та Салтівський райони Харкова.
У Салтівському районі внаслідок прильоту пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.
Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту не надходило.
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Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини - 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Вони госпіталізовані до медзакладу.
Раніше повідомлялося, що під Чугуєвом окупанти вдарили по ангару зі збіжжям.
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