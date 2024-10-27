"Наближаються вибори в США": в Bloomberg вказали на загрозу для України

Росія продовжує повільне, важке просування по всій лінії фронту в Україні. Тим часом наближаються вибори в США, результат яких матиме серйозні наслідки для здатності Києва протистояти.

З наближенням голосування під час виборів президента в США союзники України стурбовані тим, що допомога Києву може зменшитись, незалежно від результатів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"Московська армія все ще зможе досягти тактичних переваг на полі бою, незважаючи на нові рекордні втрати, про що конфіденційно заявляють західні офіційні особи", — пише Bloomberg.

За інформацією речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, Росія щодня втрачає в Україні близько 1200 вояків.

"Російські війська продовжують наступ на сході Донецької області, контроль над якою залишається найближчою стратегічною метою Москви. Місто-опорний пункт Вугледар нещодавно було окуповано, тоді як логістичний вузол Покровськ перебуває під дедалі більшою загрозою. Українські військові також поступово втрачають позиції в Курській області Росії", — повідомляє Bloomberg.

Тим часом результат виборів президента в Сполучених Штатах не обіцяє Україні значної фінансової підтримки в будь-якому разі. І це турбує союзників.

Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена вдатися до болючого врегулювання війни, яке дозволить кремлівському диктатору Володимиру Путіну зміцнити свою владу на території країни.

І хоча український президент Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, "сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські Збройні сили значною мірою залежать від допомоги США".

Зокрема деякі союзники України вже заговорили про те, як може закінчитися війна: якщо переможе Трамп, який заявив, що врегулює конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої погрози припинити допомогу, то у такому разі можливості для України різко звузяться, а у разі перемоги Камали Гарріс Сполученим Штатам, імовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес.

Про це йдеться в матеріалі із посиланням на західних чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Нагадаємо, соратник 45-го президента США Дональда Трампа виборами відзначився новою скандальною заявою про війну в Україні. Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії заявив, що українцям доведеться "ухвалити це рішення, адже вони вже занадто виснажені".

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