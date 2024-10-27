"Приближаются выборы в США": в Bloomberg указали на угрозу для Украины

Россия продолжает медленное, тяжелое продвижение по всей линии фронта в Украине. Между тем, приближаются выборы в США, результат которых будет иметь серьезные последствия для способности Киева противостоять.

С приближением голосования на выборах президента в США союзники Украины обеспокоены тем, что помощь Киеву может уменьшиться, независимо от результатов.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Московская армия все еще сможет добиться тактических преимуществ на поле боя, несмотря на новые рекордные потери, о чем конфиденциально заявляют западные официальные лица", — пишет Bloomberg.

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности Джона Кирби, Россия ежедневно теряет в Украине около 1200 солдат.

"Российские войска продолжают наступление на востоке Донецкой области, контроль над которой остается ближайшей стратегической целью Москвы. Город-опорный пункт Угледар недавно был оккупирован, тогда как логистический узел Покровска находится под растущей угрозой. Украинские военные также постепенно теряют позиции в Курской области России", – сообщает Bloomberg.

Между тем, результат выборов президента в Соединенных Штатах не обещает Украине значительной финансовой поддержки в любом случае. И это беспокоит союзников.

Победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена прибегнуть к болезненному урегулированию войны, которое позволит кремлевскому диктатору Владимиру Путину укрепить свою власть на территории страны.

И хотя украинский президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, "строгая реальность заключается в том, что истощенные украинские Вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США".

В частности, некоторые союзники Украины уже заговорили о том, как может закончиться война: если победит Трамп, заявивший, что урегулирует конфликт еще до вступления в должность, а также выполнит свои угрозы прекратить помощь, то в таком случае возможности для Украины резко сузятся, а у При победе Камалы Гаррис Соединенным Штатам, вероятно, будет трудно удержать значительную финансовую поддержку через Конгресс.

Об этом говорится в материале со ссылкой на западных чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Напомним, соратник 45-го президента США Дональда Трампа выборами отметился новым скандальным заявлением о войне в Украине. Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии заявил, что украинцам придется "принять это решение, ведь они уже слишком истощены".

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